Beautiful anticipazioni: Hope sente puzza di bruciato e cerca Thomas, lo trova?

Hope non ha creduto alla versione di Justin e ha deciso di cercare Thomas, lo troverà? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 31 agosto 2022

E alla fine per Quinn le cose si sono messe malissimo e adesso la donna dovrà capire che cosa fare della sua vita. Non ha più una casa, un lavoro, un marito, tutto è cambiato in una manciata di minuti…Cosa le succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 31 agosto 2022. Come si chiuderà questo nuovo mese in compagnia della soap americana più amata? Sicuramente i colpi di scena non mancheranno anche perchè come avrete visto, Hope inizia a preoccuparsi per l’assenza di Thomas e il fatto che Justin fosse in possesso del suo cellulare ha messo in allarme la ragazza. Perchè lo aveva proprio l’avvocato e perchè Thomas non risponde più a nessuno? La moglie di Liam non è la sola a essere preoccupata…Per Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è strano che Thomas (Matthew Atkinson) non si sia fatto né sentire né vedere ora che la sorella ha partorito. Non solo, Thomas è anche molto legato a Eric, è strano che abbia saltato la cerimonia delle promesse ( anche se poi è finita nel peggiore dei modi). Ma vediamo quindi la trama della puntata di domani 31 agosto…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 agosto 2022

Hope (Annika Noelle) chiede a Justin (Aaron D. Spears) spiegazioni sul perché sia in possesso del cellulare di Thomas: l’avvocato se la cava dicendo che l’ha dimenticato dopo un incontro di lavoro per la sua intervista ad Eye On Fashion. Hope trova strano che il fratellastro non l’abbia informata che sarebbe poi andato fuori città. Paris (Diamond White) decide di rivelare alla sorella Zoe (Kiara Barnes) che è Quinn (Rena Sofer) la donna con cui Carter (Lawrence Saint-Victor) è andato a letto. Hope decide di cercare Thomas non convinta delle spiegazioni che Justin le ha dato, lo troverà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 31 agosto 2022. Appuntamento come sempre alle 13,40 e a seguire una nuova puntata da non perdere di Una vita.