Una vita anticipazioni: Genoveva vuole usare Rodrigo ma Aurelio sta usando tutti. Presto il crash

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 31 agosto 2022: il piano di Genoveva non sta funzionando nel modo giusto

Che cosa farà Genoveva con il bambino che aspetta, Ignacio troverà un modo per farla davvero abortire? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 31 agosto 2022. Ormai sono rimaste davvero pochissime puntate della soap spagnola prima del gran finale e ci avviciniamo a grandi passi verso l’epilogo con i saluti a tutti i protagonisti di Acacias 38. Domani alle 14,10 su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1444 della soap. Come avrete visto, Genoveva pensa di essere in “vantaggio” su Aurelio grazie a Rodrigo ma non sa che suo marito è a conoscenza di ogni sua mossa e si prepara a sganciare l’attacco finale…La Salmeron del resto ha anche altro a cui pensare visto che non ha nessuna intenzione di mettere al mondo il figlio di Aurelio…Nel frattempo ignari di tutto, Valeria e David si preparano per lasciare la Spagna, senza però sapere che il marito della donna è tornato …Ma vediamo adesso la trama della puntata di Una vita di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 31 agosto 2022

Felipe sceglie di provare a fidarsi di Dori, nonostante tutta la sofferenza che si porta nel suo passato…La donna sembra aver abbattuto le barriere…Lolita apprende che Ramon ha stranamente ritirato moltissimi soldi dalla banca. Fabiana informa David che ad Acacias avrà luogo un’assemblea per decidere come comportarsi con Aurelio Quesada; dopo qualche titubanza, l’uomo accetta di partecipare e di essere il portavoce del quartiere. Guillermo rivela a Claudia di essere attratto da Azucena e a quel punto la ragazza le molla uno schiaffo!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani, 31 agosto 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10. E a seguire le imperdibili puntate di Terra amara che continua a conquistare il pubblico di Canale 5.