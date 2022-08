Beautiful anticipazioni: Hope cerca Thomas, Zoe se ne va

Hope teme che a Thomas sia successo qualcosa e ne parla con Ridge: lo troveranno? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 1 settembre 2022

Rientro amaro per Zoe che ha dovuto apprendere da sua sorella tutta la verità su Carter e Quinn. Paris l’aveva avvisata ma Zoe pensava di potersi fidare di Quinn e invece…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 1 settembre 2022. Come inizierà il nuovo mese per i protagonisti della soap americana, dobbiamo aspettarci clamorosi colpi di scena? Come avrete visto negli ultimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5, Thomas è ancora in gabbia ma Hope finalmente ha capito che sta succedendo qualcosa visto che non riesce a spiegarsi come mai Justin sia in possesso del cellulare di Thomas. Ma non solo, anche Ridge è preoccupato per suo figlio e teme che gli sia successo qualcosa. Non può pensare che non si sia messo in contatto con sua sorella, dopo la nascita del bambino e che abbia saltato la cerimonia delle promesse. Per cui è chiaro che a Thomas è successo qualcosa, ma cosa? Sarà Hope a trovarlo? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 settembre 2022

Dopo aver scoperto tutta la verità da Paris, Zoe ha deciso di lasciare Los Angeles e a quanto pare, non ha intenzione di farci ritorno…Hope informa Ridge Forrester (Thorsten Kaye) che Justin è in possesso del cellulare di Thomas e lo ha tenuto sostenendo che il ragazzo sia andato fuori città, ma né la giovane Logan né Ridge sapevano niente di questo impegno e si preoccupano. Brooke (Katherine Kelly Lang) pensa che forse l’impegno potrebbe avere a che fare con una nuova fiamma e che loro non dovrebbero allarmarsi. Ma la Logan è decisamente fuori pista e non immagina quello che sta succedendo realmente a Thomas…Justin sa bene che il suo piano potrebbe fallire da un momento all’altro, non si aspettava che Hope trovasse il cellulare di Thomas e adesso le cose sono più che complicate. Non ci resta quindi che seguire le prossime imperdibili puntate di Beautiful per scoprire tutto quello che succederà e se finalmente, Hope e Ridge, riusciranno a liberare Thomas…