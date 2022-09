Beautiful anticipazioni: visione shock per Hope che trova Thomas ma adesso deve liberarlo

Hope è scioccata nel vedere Thomas in una gabbia ma adesso deve trovare il modo di liberarlo, ce la farà? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Hope ha iniziato a sospettare che ci fosse qualcosa di strano nell’atteggiamento di Justin da quando l’avvocato si è fatto sorprendere con il cellulare di Thomas. La donna infatti ha subito pensato che se anche Thomas avesse dimenticato il suo telefono, si sarebbe messo in contatto con lei o con Ridge in altro modo, da un telefono dell’albergo o dell’aeroporto durante il viaggio. Ha quindi compreso che doveva seguire Justin per trovare le risposte e a quanto pare, come vedremo nella puntata di Beautiful di domani, 2 settembre 2022, tutta la verità sta per essere svelata. Justin, come ci rivelano le anticipazioni di Beautiful, ha ormai capito che il suo piano potrebbe avere le ore contate, visto che si è fatto scoprire da Hope. Anche Ridge è stato informato dalla Logan di quello che sta accadendo anche se Hope ha deciso di cercare da sola Thomas, visto che persino sua madre per l’ennesima volta si è dimostrata diffidente…

Ma vediamo adesso le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 2 settembre 2022, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 settembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye) è preoccupato per l’improvvisa sparizione di Thomas (Matthew Atkinson), non fidandosi della versione di Justin (Aaron D. Spears). Hope (Annika Noelle) cerca di trovare conferme sul racconto di Justin su Thomas e decide di seguire l’avvocato, arrivando negli scantinati della sede della Spencer Publications. Hope è sconvolta di vedere Justin consegnare del cibo a Thomas, che è suo prigioniero. La figlia di Brooke non riesce a credere che stia accadendo davvero. Eppure è tutto vero perchè Justin, nella sua mente, ha pensato che in questo modo, avrebbe avuto il tempo di mettere insieme i documenti che lo avrebbero reso il presidente della Spencer Pubblications, vendicandosi di anni di soprusi. E Hope ancora non sa che Justin aveva in mano anche un video che poteva dimostrare l’innocenza di Liam, quel video esiste ancora? Prima però bisogna pensare a Thomas: Hope ce la farà a liberarlo? Non perdete la puntata di Beautiful di domani per scoprire tutta la verità.