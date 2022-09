Una vita anticipazioni: Genoveva ha un piano shock per non partorire

Per Valeria e Rodrigo arriva il momento del faccia a faccia ma poi piomba Genoveva che ha una minaccia per i due...Ecco le anticipazioni di Una vita

Si va in onda anche domani, sabato 3 settembre 2022 con Una vita e le nostre anticipazioni ci raccontano proprio tutto quello che sta per accadere ad Acacias 38. Genoveva pensa di avere tutto sotto controllo ma non sa che anche questa volta, Aurelio è un passo davanti a lei e presto, ne pagherà le conseguenze. Quello che però Aurelio non sa è che sua moglie sarebbe disposta a tutto pur di non dare alla luce il figlio che aspetta da lui, anche a togliersi la vita? Ci sarà ancora tempo per capire quelle che sono le intenzioni della Salmeron ma nel frattempo torniamo a quello che sta per accadere nei nuovi e ultimi episodi della soap spagnola su Canale 5. Inaspettatamente infatti, Valeria, che stava per lasciare la Spagna insieme a David si troverà faccia a faccia con Rodrigo, suo marito. Vediamo quindi tutti i dettagli del nuovo episodio, domani su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1446 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 settembre 2022

Rodrigo riesce a scappare e si presenta a casa di Valeria. La donna, dopo avere avuto un mancamento per la sorpresa, gli chiede di dirle finalmente tutta la verità. Valeria in lacrime ascolta tutto quello che suo marito ha da dirle… Durante il confronto tra i coniugi Lluch si presenta all’improvviso Genoveva, che fa portare via l’uomo e minaccia Valeria di rivalersi su David se suo marito non le rivelerà la formula del gas tossico. Valeria non sembra essere intenzionata a farsi minacciare dalla donna ma non può che ripensare alle sue minacce. Hortensia si mette in testa di trasformare in un vigneto i terreni di Burgos e di avviare un’impresa vinicola. Ramon impone a Fidel di allontanarsi da Lolita per non metterla in pericolo e non farla soffrire.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.