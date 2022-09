Beautiful anticipazioni: lieto fine per Liam ma non per Justin. Meglio scappare da Bill

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani: Justin adesso è davvero nei guai, che cosa farà?

Liam sta per essere trasferito in un carcere di massima sicurezza visto che Baker non vuole dare retta a quello che Hope e Thomas gli hanno spiegato ma alla fine, per Spencer Junior ci saranno solo buone notizie. Hope e lo stilista ce l’hanno fatta: Liam e Bill potranno presto lasciare il carcere. Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 7 settembre 2022. Come avrete visto, alla fine Liam ha scoperto insieme alla polizia quello che è successo davvero, quello che Vinny ha fatto. Fortunatamente Thomas ha deciso di usare il video che ha ricevuto dal suo amico. Avrebbe potuto disfarsene e lasciare che Liam restasse in carcere, per riavvicinarsi a Hope, ma con questo gesto, ha anche dimostrato, di essere finalmente cambiato. Nel frattempo, i Forrester continuano a essere preoccupati per Thomas, visto che Hope, non li ha avvisati. Lei e il figlio di Ridge hanno pensato chiaramente di andare subito in centrale, per far si che Liam potesse essere liberato…Nel frattempo alla Forrester, si pagano le conseguenze degli ultimi avvenimenti. Quinn incontra Carter e gli dice di restare, Eric certamente lo perdonerà…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 settembre 2022

Dopo il confronto con Ridge (Thorsten Kaye), Justin (Aaron D. Spears) trova la gabbia vuota: Thomas è riuscito a scappare. Thomas e Hope (Annika Noelle) riferiscono a Baker (Dan Martin) che Vinny (Joe LoCicero) si è suicidato cercando di incastrare Thomas… Il cellulare di Thomas (Matthew Atkinson) con la video confessione di Vinny (Joe LoCicero) viene consegnato in forma anonima dalla polizia. Hope (Annika Noelle) corre ad intercettare Liam (Scott Clifton) prima che salga sul mezzo per il trasferimento al nuovo carcere per rivelargli che è libero. Tutto è bene quel che finisce bene…Chiaramente Justin ha capito tutto e sa bene che adesso per lui le cose si mettono molto male visto che se la dovrà vedere con la furia di due padri molto ma molto arrabbiati. E sappiamo che se Ridge è più tenero, Bill non gli farà sconti…

