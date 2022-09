Beautiful anticipazioni: Justin si scusa ma Bill non perdona e Ridge neppure

Per Justin è arrivato il momento di conoscere la reazione di Bill dopo che è stato scarcerato, che cosa farà? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Carter sta affrontando un momento molto complicato dopo che Brooke ha rivelato a tutti della sua storia di una notte con Quinn. Eric e Ridge stentano a credere che proprio lui, abbia fatto qualcosa di simile…Nel frattempo grande gioia per Hope che ha potuto comunicare a Liam la lieta notizia: è finalmente libero. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 settembre 2022. Finalmente Liam, che stava per essere trasferito in un carcere di sicurezza, fa ritorno a casa, insieme a Hope. Ci sarà tempo per avere poi tutti i dettagli dalla ragazza e da Thomas, che si è fatto in quattro pur di liberare Bill e Liam dalla prigione. Ma adesso resta anche un altro interrogativo: che ne sarà di Justin? Già perchè immaginiamo che Bill non reagirà nel migliore dei modi, sapendo che uno dei suoi migliori amici lo ha pugnalato alle spalle in questo modo. E anche Ridge ha qualcosa da dire all’avvocato, visto che suo figlio Thomas è finito in gabbia come un animale…Scopriamo quindi che cosa accadrà con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 8 settembre. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 settembre 2022

Bill e Liam apprendono il contorto piano di Vinny per incastrare il giovane Spencer. Editore e figlio, date le circostanze dell’incidente, ricevono dal procuratore un generoso accordo: saranno liberi dietro pagamento di una multa, il ritiro temporaneo della patente e la condanna a servizi sociali. Ovviamente i due Spencer accettano tutto e sono felici di poter tornare il prima possibile a casa anche perchè Spencer Senior ha un conto in sospeso con Justin e vuole incontrarlo subito.

Brooke sentenzia che non c’è più posto per Quinn nella vita di Eric: la Fuller ribatte che è stata comunque una moglie migliore per Eric di quella che fu Brooke, ma è ormai arresa al fatto che il marito preferirà sempre la Logan. Carter è sorpreso quando Eric e Ridge gli offrono una nuova chance: resterà alla Forrester Creations, a patto che cessi ogni contatto con Quinn e si occupi del divorzio come avvocato di Eric. Carter adesso deve prendere una decisione.

Bill affronta Justin e ovviamente, come era prevedibile, lo butta fuori dalla Spencer Publications, ma si accontenterà solo di questo? E Ridge, che cosa farà dopo quello che l’avvocato ha fatto passare a Thomas? Lo scopriremo nelle prossime imperdibili puntate di Beautiful.