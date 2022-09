Beautiful anticipazioni: lieto fine per Liam e Bill ma non per Justin, la vendetta servita a freddo

Justin deve stare molto attento a Bill perchè a quanto pare è pronto a vendicarsi, che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful

La vendetta è un piatto che va servito a freddo e lo sa bene Bill Spencer che nel corso di questi anni, di problemi molto molto seri ne ha dovuti affrontare e anche tanti…E questa volta la sua di vendetta, farà molto molto male. Justin probabilmente lo immagina ma il fatto di aver perso il lavoro, non sarà la sola conseguenza delle sue azioni perchè Bill ha ben altro in mente. Che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani, 9 settembre 2022. Pronti per scoprire tutto quello che vedremo nella prossima puntata della soap di Canale 5 in onda come sempre alle 13,20?

Zende (Delon De Metz) assicura a Paris (Diamond White) di non essere interessato a Zoe (Kiara Barnes), ora che tra la modella e Carter (Lawrence Saint-Victor) è finita. Thomas (Matthew Atkinson) rivela a Bill (Don Diamont), Wyatt (Darin Brooks) e Katie (Heather Tom) di non aver consegnato la confessione di Vinny (Joe LoCicero) prima perché è stato rapito e tenuto in gabbia da Justin (Aaron D. Spears). Bill non riesce a credere al racconto di Thomas e soprattutto stenta a credere che sia potuta succedere una cosa simile e che il suo fido collaboratore sia arrivato a tanto, solo per vendicarsi di lui. Eppure in tanti anni di lavoro è sempre stato al suo fianco e Bill non si sarebbe mai aspettato una simile pugnalata da Justin…

Beautiful anticipazioni: come si vendicherà Bill di Justin?

Adesso Bill vuole solo una cosa. Come ci rivelano le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, l’imprenditore vuole punire Justin per quello che ha fatto e non ha intenzione di licenziarlo e basta ma di andare a fondo in questa storia. Anche Katie stenta a credere che l’avvocato possa aver architettato tutto questo, chiudendo Thomas in una gabbia. Ma è successo e adesso Bill, vuole la sua vendetta. Nel frattempo Carter deve prendere una decisione: non è stato licenziato ma c’è una condizione. Dovrà seguire il divorzio di Eric e Quinn come avvocato e ovviamente stare dalla parte del Forrester. Cosa deciderà di fare? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani su Canale 5.