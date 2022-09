Una vita anticipazioni: Dori e Felipe finalmente insieme, Genoveva rischia grosso ma è pronta a tutto

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 9 settembre 2022: Dori deve prendere una decisione, Genoveva pensa ancora all'aborto

E’ arrivato il momento dei faccia a faccia e di scelte decisive per alcuni protagonisti di Una vita. Nelle prossime puntate della soap spagnola vedremo molti colpi di scena e capiremo ad esempio, anche che cosa deciderà di fare Dori. Pian piano si è capito che la donna sta seguendo una ricerca e che spera di lavorare nella squadra di Freud ma i sentimenti che la legano a Felipe, le faranno cambiare idea? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 9 settembre 2022. La soap spagnola torna come ogni giorno alle 14,10 su Canale 5 per tenere compagnia al pubblico che regala ogni giorno ottimi ascolti. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1448 di Acacias 38. Come avrete visto, Aurelio non ha nessuna intenzione di permettere a Genoveva di abortire. Ma la donna si sa, è disposta a tutto e non si fa di certo comandare da suo marito. Nel frattempo Ramon e Fidel sperano che Leonardo racconti tutta la verità sull’attentato…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 settembre 2022

Aurelio rivela a Genoveva di essere al corrente della gravidanza e del fatto che lei vuole interromperla; le intima quindi di portarla avanti ma Genoveva si rifiuta. Fra loro non ci sarà che la condivisione dei benefici economici derivanti dalla loro collaborazione. Dori conclude la sua ricerca e la invia al luminare della psicologia Ferenczi, in Austria. Ramon sperava di ottenere delle risposte che però non sono arrivate.

Una vita anticipazioni: Dori se ne andrà lasciando Felipe?

Cuevas viene ucciso da Aurelio che sequestra Rodrigo perché vuole impossessarsi della formula per il gas tossico. Nonostante le torture subite, Rodrigo non è disposto a rivelare il prezioso segreto perché sa che Aurelio lo userebbe per loschi fini. Felipe prega Dori di non andarsene , che cosa farà la bella infermiera, deciderà di restare oppure continuerà a mettere la sua carriera davanti a tutto?

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5 alle 14,10.