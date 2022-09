Beautiful anticipazioni: per Bill Justin è morto ma l’avvocato ha un nuovo piano

Bill non ha nessuna intenzione di perdonare Justin per quello che ha fatto e pensa alla sua vendetta. Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Quanti clamorosi colpi di scena nelle ultime puntate di Beautiful. Finalmente Liam e Hope sono di nuovo insieme e possono pensare alla loro famiglia; Thomas è stato liberato mentre Bill pensa alla sua vendetta. E Carter è alle prese con una decisione importante mentre Quinn dovrà capire che cosa fare e soprattutto dove andare visto che adesso non ha più una casa e un lavoro. Che ne sarà di lei? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 10 settembre 2022. La soap ci aspetta come sempre anche al sabato. Possiamo dirvi che per la Fuller ci saranno delle importanti novità visto che a quanto pare, la sua tresca con Carter potrebbe essere destinata ad altri capitoli. Sta per sbocciare un nuovo amore?

Arriva il momento del confronto tra Justin (Aaron D. Spears) e Bill (Don Diamont). L’editore rigetta le scuse dell’avvocato e le sue ambizioni sulla Spencer Publications: Bill ha riconosciuto il lavoro dell’amico negli anni pagandolo profumatamente, non ha senso che Justin si aspettasse di ricevere il controllo della società come ricompensa. Bill giura che non lo perdonerà mai: è morto per lui. Tornato a casa, Liam (Scott Clifton) commenta con Hope (Annika Noelle) la ferita che il tradimento di Justin infliggerà a Bill…

Beautiful anticipazioni: Quinn e Carter diventeranno una coppia?

Mentre Justin prova a fare delle manovre di avvicinamento alla Forrester, pensando che Ridge dimentichi che suo figlio è stato chiuso per ore in una gabbia, Quinn e Carter si ritrovano. E tra i due a quanto pare, rinasce la passione. Non è stata solo l’avventura di una sera? Pare che ci sia del tenero e che questa coppia possa diventare tale. Ma come la prenderanno i componenti della Forrester che hanno chiesto a Carter la massima fedeltà? Ve lo continueremo a raccontare con le anticipazioni di Beautiful per le prossime puntate in onda su Canale 5.