Una vita anticipazioni: Felipe di nuovo felice con Dori ma l’infermiera ha un segreto

Che passione tra Felipe e Dori ma la donna potrebbe lasciare Acacias 38: ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani

Nuovo appuntamento con Una vita il 10 settembre 2022. Che cosa succederà? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, anche questa settimana si va in onda al sabato pomeriggio subito dopo Beautiful. Abbiamo lasciato David molto turbato da quello che ha visto: Valeria potrebbe cambiare idea sulla loro partenza per l’America adesso che suo marito ha fatto ritorno ad Acacias 38? Chi non ha invece cambiato idea sul da farsi è Genoveva che non ha dubbi: deve trovare il prima possibile un modo per abortire. Domani su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1449 di Acacias 38 e vedremo anche quello che accadrà tra Dori e Felipe che a quanto pare, sono molto legati e potrebbero diventare una nuova coppia se non fosse che la donna ha intenzione di lasciare la Spagna…Felipe però non si arrende. Fiderl e Ramon non hanno ottenuto le risposte che volevano e adesso devono cercare altrove…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 settembre 2022

Cuevas viene ucciso da Aurelio che sequestra Rodrigo perché vuole impossessarsi della formula per il gas tossico. Nonostante le torture subite, Rodrigo non è disposto a rivelare il prezioso segreto perché sa che Aurelio lo userebbe per loschi fini. Il marito di Valeria stenta a credere che davanti ai suoi occhi sia stato ucciso un uomo e si rende conto che presto potrebbe toccare a lui. Felipe prega Dori di non andarsene ed entrambi cedono ai propri sentimenti, consumando la prima notte d’amore insieme. Il mattino seguente i due trascorrono del tempo insieme e l’avvocato la sorprende preparandole una colazione speciale…Guillermo confessa ad Azucena di essere innamorato di lei ma, quando sono sul punto di baciarsi, Azucena cambia idea perché il gesto è indecoroso, dato che la ragazza ha già un altro pretendente. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.