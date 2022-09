Beautiful anticipazioni: è mistero sui veri genitori di Finn, identità shock

Finn sembra non voler presentare i suoi genitori a Steffy, ma come mai, che cosa ha da nascondere, chi sono suo padre e sua madre? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Steffy e Finn, come avrete visto nelle ultime puntate di Beautiful, stanno vivendo un momento magico. La Forrester ha da poco dato alla luce il suo secondo figlio, un bel maschietto e tutto è andato nel migliore dei modi. Ma si sa, la pace a Los Angeles è destinata a durare molto poco e sta per iniziare una story line piena di misteri e bugie che lascerà tutti senza parole e che riguarda Finnegan. Il bel dottor Finn infatti ha diversi scheletri nell’armadio e molto presto anche il pubblico a casa scoprirà di che cosa parliamo…Ma iniziamo con le anticipazioni per la trama della puntata di Beautiful di domani, 11 settembre 2022. Vi ricordiamo che questa sarà l’ultima puntata in onda alla domenica visto che poi dalla prossima, subito dopo L’arca di Noè andrà in onda Amici.

Justin (Aaron D. Spears) si è presentato a sorpresa da Ridge (Thorsten Kaye). Lo stilista vorrebbe chiamare la polizia e farlo arrestare, ma Justin gli fa un’offerta: se non lo denuncerà, gli offrirà la propria lealtà e tutta la sua conoscenza sugli scheletri nell’armadio di Bill (Don Diamont). Quest’ultimo, intanto, è convinto che Ridge la farà pagare a Justin. Non sa che l’avvocato, suo migliore amico per una vita, lo sta tradendo. Quinn (Rena Sofer) è felice che Carter (Lawrence Saint-Victor) abbia un’altra possibilità con i Forrester, ma realizza che l’avvocato non dovrà avere a che fare con lei e che quello dovrebbe essere il loro ultimo incontro. Riusciranno a resistere visto che tra loro sembra sia nata una fortissima passione?

Beautiful anticipazioni: chi sono davvero i genitori di Finn?

Steffy e Finn sono felici e innamorati così tanto che il dottore ribadisce alla ragazza di volerla sposare il prima possibile. Finn le suggerisce di organizzare una cerimonia con pochi intimi e di coronare il loro sogno d’amore il prima possibile. Anche Steffy sembra essere molto entusiasta solo che vorrebbe conoscere i genitori di Finn prima di giurare al ragazzo amore eterno. Il fatto è che Finn sembra essere contrario: perchè non vuole che Steffy conosca i suoi genitori che cosa ha da nascondere e chi sono davvero i parenti del dottore? Ve lo racconteremo nelle prossime anticipazioni, continuate a seguirci.