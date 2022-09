Una vita anticipazioni: Genoveva ko sul divano, niente aborto questa volta

Genoveva questa volta non riesce ad abortire, che farà ci riproverà e come? Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 11 settembre 2022

Pronti per scoprire se alla fine Rodrigo deciderà di dare questa famosa formula del gas ad Aurelio? E Genoveva che cosa farà con il bambino che aspetta, alla fine abortirà? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 11 settembre 2022. Ultimo appuntamento con la soap spagnola alla domenica, ma i fan di Una vita possono stare tranquilli perchè la soap, a meno che non ci siano cambiamenti, andrà in onda con un lungo appuntamento sabato prima di Verissimo.

Ma torniamo adesso ad Acacias 38 con le ultime news dalla Spagna. Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1449 e capiremo anche che cosa deciderà di fare Dori. Tra lei e Felipe è nato qualcosa ma l’infermiera, adesso che ha finito le sue ricerche, sembra essere intenzionata a lasciare la Spagna per dedicarsi al suo lavoro.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 settembre 2022

Servante e Jacinto cercano di promuovere il ballo di beneficenza distribuendo dei volantini nel quartiere. Fidel racconta a Ramon che Leonardo non ha voluto collaborare ed è rimasto accidentalmente vittima delle pressioni di un collega. Si mette quindi molto male per Ramon e il suo amico visto che non hanno ottenuto le informazioni che cercavano e che a causa loro un uomo è morto. Su ordine di Aurelio, Marcelo droga il tè di Genoveva con un potente sonnifero, in modo che la donna non possa incontrare la mammana e abortire. La donna quindi si addormenta sul divano e quando si sveglia, pensa che qualcuno abbia tentato di avvelenarla ma in realtà è stata solo bloccata in casa e quindi non ha potuto abortire. Felipe spera che Dori resti con lui e non se ne vada. Lolita ha capito che suo suocero le sta nascondendo qualcosa e gli chiede per l’ennesima volta spiegazioni ma l’uomo non le vuole dire nulla anche per non metterla in pericolo. Dorisi sente un po’ a disagio visto che Felipe la tratta quasi come la sua fidanzata anche pubblicamente, con baci e tenerezze. David e Valeria devono parlare del loro futuro…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda domani su Canale 5.