Beautiful anticipazioni: è giallo sui genitori di Finn che nasconde un segreto. Steffy non sospetta

Thomas non vuole denunciare Justin, Finn non vuole presentare la sua famiglia a Steffy: ma chi sono davvero i suoi genitori? Ecco le anticipazioni di Beautiful

A quanto pare non si mette proprio bene per Bill che pensava di avere al suo fianco anche i Forrester nella vendetta contro Justin. Bill deve stare molto attento perchè quello che considerava il suo migliore amico, conosce molti segreti che potrebbero essere usati in qualsiasi circostanza. Spencer lo sa bene quello che però non sa è che Justin si potrebbe alleare con Ridge…E Thomas, che cosa ha deciso di fare dopo esser stato chiuso in gabbia? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano come sempre la trama della puntata di Beautiful di domani, 13 settembre 2022. La soap americana ci aspetta nel classico orario con tanti colpi di scena e storie tutte da vivere…

Bill Spencer (Don Diamont) è deciso a non perdonare Justin Barber (Aaron D. Spears). Thomas (Matthew Atkinson) persuade il padre a non denunciare Justin: sa bene cosa significhi perdere la ragione. In più, se Bill dovesse creare loro nuovi problemi, potrebbero davvero aver bisogno di Justin. I Forrester quindi questa volta hanno scelto: dalla parte di Justin e non da quella di Bill. Ma Spencer accetterà di restare a guardare senza fare nulla?

Beautiful anticipazioni: chi sono davvero i genitori misteriosi di Finn?

Quinn (Rena Sofer) scopre che Eric (John McCook) si è disfatto del suo ritratto dandolo a Carter (Lawrence Saint-Victor). La donna non ha ancora lasciato Los Angeles e non sembra avere intenzione di farlo anche perchè tra lei e l’avvocato è sbocciato un sentimenyo…Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) chiamano il figlio Hayes Forrester Finn, così che abbia anche il cognome della madre. I due sono molto felici. Ma Steffy, prima di convolare a nozze con il bel dottore, vorrebbe conoscere i suoi genitori. Il problema è che Finn non sembra essere per niente d’accordo. Ed effettivamente, come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, c’è un preciso motivo per il quale Finn non vuole che Steffy incontri i suoi genitori, sua madre in particolare ma ve ne parleremo nelle prossime anticipazioni di Beautiful, continuate a seguirci.