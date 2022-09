Una vita anticipazioni: Genoveva messa all’angolo, Aurelio minaccia Ignacio

Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani: Genoveva messa all'angolo, Aurelio pugno di ferro

Una vita ci aspetta anche domani, 13 settembre 2022, con una nuova imperdibile puntata e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto, ma proprio tutto quello che accadrà in Spagna. Vedremo la seconda parte dell’episodio 1450 di Acacias 38, pronti per scoprire che cosa accadrà? Come avrete visto negli ultimi episodio di Una vita in onda su Canale 5, ancora una volta Genoveva ha dovuto arrendersi. Aurelio sembra essere sempre un passo avanti a lei e anche con la storia dell’aborto, le cose si sono complicate. La Salmeron, deciderà di tenere questo bambino? Come vedremo nelle prossime puntate di Una vita in realtà la donna penserà di non abortire più ma deciderà di trovare un’altra drammatica e drastica conclusione…Nel frattempo Dori e Felipe passano del tempo insieme e al rientro a casa, le vicine di casa si accorgono che tra loro c’è del tenero e ovviamente iniziano a spettegolare…Non ci resta che scoprire adesso le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 13 settembre 2022

Ignacio viene minacciato da Aurelio per avere aiutato Genoveva nel suo tentativo di aborto. Ignacio chiaramente fa finta di non sapere nulla ma il marito di Genoveva lo invita a non pensare di avere ache fare con un imbecille e le sue minacce sono parecchio evidenti…David chiede aiuto a un giornalista, Jorge Gaztelu, perché sveli i piani di Aurelio per il quartiere sul suo giornale. Azucena confessa a Valeria il suo interesse per Guillermo. Felipe decide di mettere via tutto l’alcol che ha in casa, per lui adesso inizia una nuova vita. Fidel e Ramon sono preoccupati per quello che è successo e si devono tirare fuori da questa situazione parecchio complicata. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.