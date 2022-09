Una vita anticipazioni: Genoveva deve prendere una decisione importante, Valeria anche

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata del 14 settembre 2022: Genoveva deve prendere una decisione, Valeria anche

Tornano le anticipazioni di Una vita per i nostri appassionati lettori e le lettrici che ogni giorno si chiedono quali saranno le trame dei nuovi episodi in onda su Canale 5. Iniziamo proprio dalla puntata di domani, 14 settembre 2022. Nella prossima puntata di Una vita, vedremo che cosa deciderà di fare Genoveva adesso che ha perso un alleato. Ignacio infatti è stato minacciato da Aurelio, che lo ha avvisato: sua moglie non dovrà abortire in nessun modo. Ignacio ha fatto finta di non sapere nulla ma in realtà adesso è preoccupatissimo, perchè teme per la sua vita. Il dottore non deve pensare solo alle minacce di Aurelio ma anche a sua moglie visto che Alodia, sembra essere sempre più esigente e di certo, se scoprisse della sua amante, non gliela farebbe passare liscia. Ma vediamo adesso le anticipazioni di Una vita, ricordandovi che domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1451 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 settembre 2022

Genoveva consegna un messaggio a Valeria, in cui la informa che Rodrigo è sotto la custodia di Aurelio. La donna deve stare molto attenta perchè sa di essere spiata da Marcelo, del quale è ormai chiaro, non si può proprio fidare. Valeria ha capito che Genoveva questa volta è dalla sua parte ma non sa come gestire questa informazione, almeno non per ora…Intanto, Marcelo cerca di convincere Rodrigo a rivelare la formula, ma lui non ha intenzione di cedere. Lolita vede Felipe e Dori baciarsi ed è molto infastidita. Ma non nasconde il suo disappunto e ne parla proprio con Dori anche perchè ha paura che il suo amico avvocato, possa restare per l’ennesima volta con l’amaro in bocca a causa di una relazione finita male… Ignacio e Alodia discutono di nuovo e lui la accusa di essere all’antica.

Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Una vita alle 14,10 su Canale 5.