Beautiful anticipazioni: l’identità della madre di Finn è un nome che scotta

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 15 settembre 2022: chi è davvero la madre di Finn? Steffy sta per fare una scoperta shock

Pronti per scoprire che cosa accadrà nella prossima puntata di Beautiful? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano ogni dettagli e iniziamo dalla trama della puntata di domani 15 settembre 2022. Avrete visto infatti che Carter e Quinn non hanno rinunciato a vedersi, nonostante l’avvertimento di Eric. I due si sono lasciati travolgere da questa ondata di passione che li ha coinvolti, senza pensare alle conseguenze. Per il momento resta tutto un segreto, ma che cosa succederà se qualcuno li scoprisse? Nel frattempo abbiamo visto un Finn pronto a sposare subito Steffy, mentre la ragazza ha qualche remora. Non conosce nessuno della famiglia di Finn e prima di diventare sua moglie, vorrebbe almeno scambiare due chiacchiere con i genitori del bel dottore. Ma Finn non ha a quanto pare, nessuna intenzione di presentare a Steffy i suoi.

L’articolo su Brooke (Katherine Kelly Lang) era in realtà un articolo su lei e Ridge (Thorsten Kaye) come coppia iconica della moda. Il pezzo, però, una volta pubblicato, li dipinge come co-amministratori delegati della Forrester Creations, carica che Ridge, in realtà, condivide con la figlia. Lui ha fretta di far rettificare l’articolo, mentre Brooke sembra di un altro parere. Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer), intanto, fanno l’amore. Improvvisamente vengono disturbati, se così possiamo dire, da una telefonata di Eric. E’ in video chiamata e per un pelo non scopre che la sua ex moglie si sta già consolando tra le braccia del suo avvocato…

Beautiful anticipazioni: chi sono davvero i genitori di Finn?

Quinn, dopo aver rischiato di essere coperta, cosa che avrebbe fatto perdere a Carter il suo lavoro, ha deciso che questa storia deve essere interrotta e non può continuare anche se probabilmente prova qualcosa per l’avvocato. Nel frattempo Steffy insiste per conoscere i genitori di Finnegan ma il bel dottore è ancora restio. Il motivo della sua reticenza lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful quando faremo una scoperta shock che riguarda la madre di Finn…Continuate a leggerci per tutte le anticipazioni.