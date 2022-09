Una vita anticipazioni: Valeria si mette contro Aurelio ma rischia grosso

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani, 15 settembre 2022

Tornano le anticipazioni di Una vita che ci rivelano che cosa accadrà ad Acacias 38 nei prossimi episodi. Come avrete visto alla fine, nonostante la presenza di Marcelo che non la perde mai d’occhio, Genoveva è riuscita a dare un messaggio a Valeria, dicendole che Rodrigo è nelle mani di Aurelio. Adesso quindi sarà la musicista a capire come dovrà comportarsi…Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 15 settembre 2022, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1451 di Acacias 38.

Tra Dori e Felipe le cose vanno molto bene ma Lolita sembra essere preoccupata per questa relazione, come mai? Scopriamo i dettagli con le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni per la puntata di domani.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 settembre 2022

Valeria decide di affrontare Aurelio, dopo aver ricevuto le informazioni da Genoveva. Ma ovviamente commette un errore perchè l’imprenditore sa come minacciarla e le fa capire che se continuerà a ostacolarlo, lui farà del male prima a suo marito e poi anche a David, sa bene infatti che tra loro è nata una relazione. La donna quindi è in difficoltà perchè non sa come gestire la situazione e se dovesse decidere di chiamare la polizia, metterebbe a rischio la vita di due persone che ama…Hortensia inventa un nuovo modo per pulire i pavimenti senza doversi inginocchiare a terra; quando Liberto ne parla con gli altri signori di Acacias, questi gli consigliano di brevettare l’invenzione. Azucena si rifiuta di rivedere Angel e sua madre la mette in punizione. Ignacio e Alodia discutono di nuovo e lui la accusa di essere all’antica. Lolita racconta anche a Fabiana di aver visto Felipe e Dori baciarsi e di essere preoccupata per l’avvocato. Nel frattempo Marcelo continua a torturare Rodrigo ma l’uomo non cede, almeno per ora. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.