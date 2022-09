Beautiful anticipazioni: presto una scoperta shock sulla mamma di Finn una vecchia conoscenza

Finn ha un grosso segreto, sua madre è una vecchia conoscenza della famiglia Forrester e non può rivelarlo...Steffy lo scoprirà? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Brooke (Katherine Kelly Lang) suggerisce ad un poco convinto Ridge (Thorsten Kaye) di nominarla amministratore delegato insieme a lui, almeno fino a che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non avrà superato questa seconda maternità. Che cosa deciderà di fare Ridge? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 16 settembre 2022. Come avrete visto nelle ultime puntate in onda su Canale 5, alla fine Carter e Quinn hanno nuovamente ceduto alla passione e stavano anche per essere scoperti da Eric. Alla fine però il Forrester non ha capito che il suo avvocato sta mentendo ancora e decide di fidarsi di lui… Tra Ridge e Brooke discorso viene comunque lasciato in sospeso e i due si fanno coinvolgere dalla frustrazione di Eric (John McCook), che vorrebbe chiudere quanto prima la causa di divorzio…L’articolo uscito sul giornale però fa riflettere Ridge anche perchè sua figlia, potrebbe non gradire quanto sta accadendo. D’altro canto al momento Steffy sembra essere focalizzata sul bambino appena nato e anche sul matrimonio con Finn. Il dottore infatti vorrebbe sposarsi subito ma Steffy gli ha chiesto di poter quanto meno conoscere i suoi genitori in modo da non incontrarli solo il giorno delle nozze. Finn però sembra non volere che Steffy conosca i suoi…E c’è un motivo che scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful, in realtà infatti alla Forrester, tutti conoscono molto bene la mamma di Finn…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 settembre 2022

Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer) sono divisi tra l’innegabile attrazione reciproca e il prezzo che Carter pagherebbe se decidessero di darsi una chance. Infine, Steffy ha una riunione a casa con Paris (Diamond White) sulla Fondazione Forrester…Nel frattempo Finn deve pensare a come fare per la richiesta di Steffy visto che non ha almeno per ora, intenzione di presentarle i suoi genitori…Liam e Hope provano a voltare pagina mentre Bill pensa ancora a cosa fare con Justin e non sa che l’avvocato si è invece alleato con Thomas e Ridge…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 16 settembre 2022. Vi ricordiamo che questa settimana Beautiful non andrà in onda alla domenica ma sabato sarà trasmesso un episodio più lungo del solito: si parte alle 13,40 e si va in onda fino alle 14,30.