Beautiful al sabato si allunga: Finn nasconde ancora l’identità di sua madre e fa bene

Steffy non ha la minima idea di chi sia davvero la madre di Finn ma potrebbe precipitare tutto se scoprisse la verità: ecco le anticipazioni di Beautiful

Buone notizie per i fan di Beautiful che sperano sempre di vedere delle puntate più lunghe della soap: al sabato ci sarà un episodio molto speciale. Beautiful infatti andrà in onda dalle 13,40 circa alle 14,30. Poi sarà il turno di Una vita che farà compagnia al pubblico di Canale 5 per ben due ore. Un sabato speciale per chi ama le soap di Canale 5. E ovviamente, non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio cosa accadrà nella prossima puntata di Beautiful in onda domani, 17 settembre 2022 su Canale 5. Come avrete visto, Carter e Quinn hanno ceduto alla passione ma la Fuller sembra voler chiudere questa storia, per il bene dell’avvocato che rischia di restare senza un lavoro. Nel frattempo Steffy e Finn cercano di organizzare il matrimonio mentre Brooke ha fatto una richiesta a Ridge che il Forrester non è propenso ad accettare, almeno così sembrerebbe…

Ridge (Thorsten Kaye), Eric (John McCook) e Brooke (Katherine Kelly Lang) sospettano che Carter (Lawrence Saint-Victor) abbia una nuova fiamma. La Logan è entusiasta che Eric sia deciso a divorziare e ritiene che Quinn (Rena Sofer) potrebbe volere un accordo economico vantaggioso per uscire di scena. Quinn non vuole che Carter comprometta il suo futuro alla Forrester Creations per i sentimenti che nutre per lei. Paris (Diamond White) calma Hayes con il proprio canto…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 settembre 2022

Steffy e Finn sono entusiasti del rapporto che Paris ha con il piccolo Hayes e visto che è così brava con il bambino le propongono di vivere insieme a loro, visto che da quando Zoe è partita, non ha una casa e sta in albergo. Ridge si chiede come mai alla fine Eric abbia perdonato Carter ma accetta questa decisione e Brooke sottolinea che tutta la colpa, deve ricadere su Quinn che come sempre manipola le persone che entrano a far parte della sua vita. Anche Wyatt non si capacita di quello che è successo e si confronta con sua madre: aveva tutto quello che desiderava, un marito che l’amava, un lavoro, una casa e adesso non ha nulla. La Fuller prova a spiegare le sue ragioni…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, sabato 17 settembre 2022. Continuate a leggere le nostre anticipazioni perchè molto presto insieme scopriremo tutta la verità sulla madre di Finn!