Beautiful torna martedì: Eric si fida di Carter e fa male, Wyatt sospetta di Quinn

Carter e Quinn alleati in gran segreto ed Eric non sospetta: ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani

Palinsesto rivoluzionato lunedì 19 settembre per seguire in diretta l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Di conseguenza, il pubblico di Canale 5 non vedrà la classica programmazione. Beautiful quindi ci aspetta martedì 20 settembre, giornata in cui tutta la programmazione pomeridiana di Canale 5, tornerà a essere quella classica. Da Beautiful a Una vita passando per Uomini e Donne e poi ancora il day time di Amici e il day time del Grande Fratello VIP 7. I fan della soap americana quindi dovranno attendere il 20 settembre per vedere una nuova puntata della loro amata soap ma per i più curiosi non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio i dettagli della prossima puntata di Beautiful.

Come avrete visto negli ultimi episodi della soap di Canale 5, Wyatt ha affrontato Quinn, rimproverandola per aver compromesso il suo matrimonio con Eric. Carter si incontra con Ridge e Eric, decisi a cancellare la linea gioielli di Quinn. L’avvocato riuscirà a fare in modo che la sua amante non perda almeno gli introiti del suo lavoro? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata del martedì, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 20 settembre 2022

Usando l’oggettività dei numeri, Carter riesce ad evitare che la linea gioielli di Quinn venga cancellata: la designer potrà continuare a lavorare per la Forrester Creations, ma da remoto, senza mettere piede in azienda. Questa è la condizione che Eric impone e non cambierà idea perchè non ha nessuna intenzione di vedere la sua ex che vaga per la Forrester. Quinn dichiara a Wyatt di aver accettato il fatto di aver compromesso il proprio matrimonio in modo irreparabile. Wyatt non è convinto che la madre abbia davvero chiuso con Carter, ma lei svia le sue domande. E il giovane non sbaglia visto che la Fuller e il bell’avvocato hanno ancora una tresca…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta martedì su Canale 5.