Beautiful torna domani 20 settembre: Brooke sospetta di Carter e Quinn

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 20 settembre 2022: si torna in onda dopo la sosta

Wyatt e Flo proprio non comprendono i motivi per i quali Quinn abbia gettato al vento il suo matrimonio con Eric ma ormai è troppo tardi per tornare indietro per cui alla Fuller non resta che accettare le condizioni che suo marito imporrà. In particolare Carter, è riuscito a convincere il Forrester a non chiudere la linea di gioielli di Quinn. Ma che cosa succederà se Eric scoprirà che la sua ex ha una tresca con l’avvocato che aveva giurato di mettere fine a questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 20 settembre 2022. Una nuova puntata della soap di Canale 5 ci aspetta come sempre alle 13,40 per scoprire, che cosa faranno i protagonisti dell’amata soap americana…

Brooke spera che Quinn possa uscire in modo definitivo dalla vita della famiglia Forrester e continua anche a sperare di avere un ruolo di maggior prestigio in azienda anche se Ridge al momento, non sembra essere molto d’accordo con la proposta di sua moglie…Nella puntata di domani di Beautiful, vedremo come si sta evolvendo questa situazione…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 settembre 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) è insoddisfatta dopo aver appreso che Quinn continuerà ad essere una designer alla Forrester Creations e sospetta di Carter (Lawrence Saint-Victor), visto che ha difeso il ruolo di Quinn nella casa di moda. Carter informa Quinn di aver salvato la sua linea di gioielli. La Logan non ha tutti i torti, ma si impegnerà anche a dimostrare che Carter sta facendo ancora il doppio gioco e che ha una tresca con la Fuller? Brooke è sempre più sospettosa ma soprattutto, non accetta di essere presa in giro e allora, cosa farà? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli anche su questa storia. Nel frattempo vi ricordiamo che oggi Beautiful non andrà in onda per fare spazio alla diretta dei funerali della regina Elisabetta II. Si torna in onda domani alle 13,40 su Canale 5.