Beautiful anticipazioni: Steffy e Ridge non sanno che conoscono molto bene la mamma di Finn

Steffy e Finn potrebbero presto diventare marito e moglie ma la Forrester non sa chi è davvero la mamma del giovane....Ecco le anticipazioni di Beautiful

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 22 settembre 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama del prossimo episodio. Avrete visto che Ridge sembra essere d’accordo con Finn: il matrimonio va celebrato per coronare questo amore. Steffy però ha ancora qualche dubbio e non capisce come mai il suo compagno non voglia presentarle i suoi genitori. Che poi sono anche i nonni del piccolo appena nato e dovrebbero conoscere anche lui. Quello che Steffy non può immaginare è che in realtà la famiglia Forrester conosce molto bene la mamma di Finn e presto ci sarà un momento scioccante per tutti, con questo incontro…Paris (Diamond White) informa Zende (Delon De Metz) di essersi trasferita da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) come ospite provvisoria, in attesa di trovare il posto giusto in cui vivere.

Eric ha affidato a Carter tutte le pratiche per questo divorzio senza sapere però che l’avvocato è ancora legato a Quinn. I due infatti stanno cercando di capire che cosa c’è davvero tra di loro.

Beautiful anticipazioni: presto una scoperta shock per tutti

Carter e Quinn sanno bene che dovrebbero smetterla di vedersi perchè stanno rischiando grosso ma l’attrazione che provano è troppo forte. I due cedono ancora una volta alla passione e si lasciano andare nel tentativo di capire se ci sia anche un innamoramento di mezzo…Steffy e Finn sembrano essere davvero molto felici ma questa situazione idilliaca molto presto potrebbe avere dei risvolti drammatici. Ridge che appoggia in tutto e per tutto il bel dottore, non sa che il ragazzo ha un segreto davvero molto molto grande. E presto, quando l’identità della mamma di Finn sarà rivelata, resteranno davvero tutti senza parole.

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per avere le ultime news da Los Angeles e scoprire tutti i dettagli sulla soap più amata e seguita !