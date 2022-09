Una vita anticipazioni: c’è tensione ad Acacias 38 ma Aurelio non ha paura

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 22 settembre 2022: c'è tensione ad Acacias 38

Valeria e Rodrigo sono ormai vittime di Aurelio che li sta usando a suo piacimento. E la ragazza si è anche resa conto di aver sbagliato ad aprire il suo cuore a un altro uomo visto che Rodrigo sarebbe stato disposto anche a morire per di salvarla. Che cosa farà adesso con David? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci raccontano proprio la trama della puntata di domani 22 settembre 2022. Una nuovo episodio della soap spagnola ci aspetta su Canale 5 come sempre alle 14,10. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1455 di Acacias 38 e scopriremo anche che cosa faranno Ramon e Fidel dopo l’arrivo di una notizia che potrebbe cambiare le sorti di molte persone…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 settembre 2022

Valeria deve prendere una decisione importante, visto quello che Rodrigo ha fatto per lei forse non se la sente più di partire insieme a David per lasciarsi tutto alle spalle, che cosa farà, darà una seconda occasione a suo marito, quello vero? Dopo aver scoperto che il giornalista contattato da David ha scritto un articolo a favore dei laboratori Quesada, i residenti di Acacias apprendono dalla stampa che Fausto Salazar è stato ucciso dalla polizia durante un tentativo di fuga. Felipe reagisce bene alla notizia e ringrazia Dori per il suo sostegno. E’ chiaro che la bella infermiera sia legata a Felipe ma che allo stesso tempo, questa storia non sembra coinvolgerla fino al punto di decidere di lasciare tutto per lui e rinunciare al suo sogno…

Azucena riceve un biglietto da Guillermo in cui le dà appuntamento ai giardini del Principe ma, una volta giunta lì, lo vede baciare Claudia. Aurelio convoca i signori a una riunione nel ristorante di Pascual, per parlare dei laboratori che intende aprire. Ad Acacias 38 il clima è particolarmente teso…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, alle 14,10 su Canale 5 e a seguire torna Uomini e Donne.