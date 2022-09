Una vita anticipazioni: il piano di Aurelio scombussola l’intera Acacias 38

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 23 settembre 2022

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani, 23 settembre 2022? Lo scopriamo come sempre con le nostre news in arrivo da Acacias 38. La calma apparente che in queste puntate sta invadendo la casa di Aurelio e Genoveva, non è destinata a durare molto. E i motivi sono diversi. Mentre l’imprenditore vuole portare a termine i suoi intenti diabolici usando la famosa formula del gas di Rodrigo, Genoveva pensa ancora a come disfarsi del bambino. Brutto da dirsi ma la donna non vuole avere un figlio da Aurelio e non sa ancora come gestire questa complessa situazione…Vi ricordiamo che domani su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1455 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 settembre 2022

Dopo aver scoperto che il giornalista contattato da David ha scritto un articolo a favore dei laboratori Quesada, i residenti di Acacias apprendono dalla stampa che Fausto Salazar è stato ucciso dalla polizia durante un tentativo di fuga. Felipe reagisce bene alla notizia e ringrazia Dori per il suo sostegno. Azucena riceve un biglietto da Guillermo in cui le dà appuntamento ai giardini del Principe ma, una volta giunta lì, lo vede baciare Claudia. Aurelio convoca i signori a una riunione nel ristorante di Pascual, per parlare dei laboratori che intende aprire. Per Valeria arriva il momento di avere un faccia a faccia con David. La donna è sconvolta da quello che è successo e si sente in colpa per aver iniziato una relazione con il suo finto marito dimenticando Rodrigo. Ignacio informa suo zio e gli altri abitanti di Acacias 38 che Aurelio ha organizzato una riunione al ristorante…Liberto e Pascual non sanno che cosa pensare ma si preparano per questo incontro.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 settembre come sempre alle 14,10 su Canale 5.