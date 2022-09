Beautiful antipazioni: Steffy sente puzza di bruciato e fa bene. Finn sta mentendo a tutti

Steffy continua ad avere dei sospetti su Finn e sulla sua famiglia e fa benissimo...Ecco le anticipazioni di Beautiful

Vi abbiamo già detto più volte che le prossime puntate di Beautiful saranno ricche di colpi di scena e ve lo ribadiamo ancora. Siete pronti per delle sorprese inaspettate? Tutto succederà a pochi minuti dal matrimonio di Steffy e Finn. Alla fine infatti, nonostante i dubbi di Steffy, il matrimonio sarà organizzato. Ma sarà anche celebrato? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 24 settembre 2022. Non sa bene come mai, ma Steffy ha una strana sensazione e sente puzza di bruciato. I dubbi di Steffy sono più che motivati perchè, come vi abbiamo già detto in questi giorni, Finn nasconde un grande, grandissimo segreto e c’è un motivo se non vuole presentare i suoi genitori alla famiglia Forrester. In realtà, Ridge e tutti i Forrester, inclusa Steffy, conoscono benissimo la mamma di Finn che in passato, ha fatto già parte delle loro vite e mai si aspetterebbero di aver di nuovo a che fare con lei…

Beautiful anticipazioni: Steffy scoprirà che sono i genitori di Finn prima di sposarlo?

Zende (Delon De Metz) e Paris (Diamond White) decidono di rallentare le cose tra loro, non volendo rischiare di perdere la loro amicizia né rendere le cose difficili al lavoro; vivranno la loro relazione giorno per giorno. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) confida a Ridge (Thorsten Kaye) di aver rifiutato di sposare Finn (Tanner Novlan) in un atto improvvisato: lei lo ama, ma sente che correrebbe troppo nello sposare un fidanzato del quale non conosce ancora nemmeno i genitori. Come abbiamo detto in precedenza, Steffy fa bene ad avere molti dubbi perchè Finn ha mentito sin dall’inizio con lei non dicendole chi era la sua mamma…Katie e Brooke intanto hanno un confronto e parlano di quello che è successo nelle ultime settimane in famiglia e si chiedono anche che cosa farà Eric adesso che sta per divorziare da Quinn. Dopo aver parlato con Ridge, Steffy inizia a pensare che forse deve mettere i suoi dubbi da parte e iniziare a preparare il matrimonio…Ridge parla con Brooke e con Katie della possibilità che Steffy e Finn presto si sposino…Steffy decide quindi di dire a Finn che possono sposarsi ma che prima deve conoscere i suoi genitori…Il dottore ancora una volta sembra essere a disagio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani. Vi ricordiamo che la soap di Canale 5 ci aspetta al sabato sempre a partire dalle 13,40 ma con episodi più lunghi. La soap infatti ci terrà compagnia fino alle 14,50 circa, per oltre un’ora quindi.