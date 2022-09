Beautiful anticipazioni: Finn presenta i suoi genitori adottivi ma la vera madre resta nell’ombra

Finn è turbato ma alla fine cede: presenterà i suoi genitori ma l'identità della sua vera madre resta un mistero...Ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa vedremo nella puntata di Beautiful in onda lunedì 26 settembre 2022? Come sempre lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. Beautiful ci aspetta al lunedì, come saprete infatti, non va più in onda alla domenica ( al posto della soap americana c’è Amici 22). Nelle prossime puntate, capiremo quelle che sono le intenzioni di Steffy in merito al matrimonio con Finnegan. La bella Forrester infatti, anche dopo aver parlato con suo padre, è sempre più convinta di voler sposare il dottore, padre di suo figlio. Ma ha qualche dubbio: perchè non conosce ancora nessun familiare di Finn? Perchè il dottore non vuole presentarle i suoi genitori? Steffy entusiasta all’idea di sposare l’uomo che ama ma allo stesso tempo, vorrebbe prima incontrare sua madre e suo padre. Finn invece, non sembra convinto…E vedremo che ci sarà un motivo molto serio per il quale Finn non vuole presentare sua madre alla famiglia Forrester: in realtà, la conoscono già molto bene essendo una nemica giurata del clan…

Steffy realizza di non voler più aspettare e di voler sposare Finn, che intanto parla con Paris (Diamond White) delle piccole incertezze di Steffy circa il loro matrimonio. Anche Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie (Heather Tom) si chiedono perché la coppia non abbia ancora fatto un annuncio, felici che Steffy abbia trovato un nuovo amore tutto suo. Ridge spinge per queste nozze sempre mai immaginare quello che sta per succedere.

Beautiful anticipazioni: la trama del 26 settembre 2022

Ridge è deciso a realizzare un abito da sposa per Steffy e informa Brooke e Katie che molto presto la figlia si sposerà. Steffy, infatti, rivela a Finn di volerlo sposare subito e i due siglano la loro felicità con un focoso bacio. Finn, però, appare turbato, ancora una volta, di fronte al desiderio di Steffy di conoscere i suoi genitori.

Finn cerca di sviare il discorso sui suoi genitori, ma Steffy insiste: finalmente conoscerà la famiglia del suo futuro marito. Eric sembra rinato lontano da Quinn e anche la sua vena creativa ne sta beneficiando; glielo stanno facendo notare Brooke e Ridge quando in ufficio entra proprio Quinn. Alla fine Finn decide di presentare i suoi genitori ma c’è un altro giallo perchè la famiglia Forrester conoscerà i genitori adottivi del dottore…E ovviamente, il mistero, riguarda invece la sua mamma biologica…