Beautiful anticipazioni: Finn e Steffy sono in pericolo ma ancora non lo sanno

Ecco le anticipazioni di Beautiful: finalmente Finn presenta suo padre a Steffy ma c'è ancora un giallo da risolvere...

Non prendete impegni per le prossime settimane nella fascia oraria in cui in Italia vanno in onda le puntate di Beautiful perchè davvero, ne vedremo delle belle e i colpi di scena non mancheranno, Succederà di tutto e Steffy e Finn, saranno protagonisti loro malgrado. Ancora non lo sanno ma il giorno del matrimonio, si trasformerà in un vero e proprio incubo. Pronti quindi per scoprire che cosa vedremo nelle prossime puntate della soap americana? Iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 28 settembre 2022.

Come avrete visto finalmente per Steffy è arrivato il momento di scoprire come mai Finn ha molto timore di parlare del suo passato. E’ come se si vergognasse perchè è stato adottato…E state molto attenti a questi passaggi perchè il vero giallo, in questa story line, riguarda la mamma biologica di Finn, una vecchia conoscenza della famiglia Forrester. Ma Finn sa chi è davvero sua mamma oppure è all’oscuro di tutto?

Brooke desidera che Carter chiuda il divorzio di Eric il più in fretta possibile, temendo che Quinn possa manipolare il suocero. Quinn, con sicurezza, riconosce i propri errori, ma puntualizza anche le colpe di Eric: non l’ha mai fatta sentire protetta di fronte all’avversione da parte di Brooke; si è sempre sentita seconda e, quando lui ha messo una fredda distanza tra loro, ha trovato consolazione con un altro uomo.

Beautiful anticipazioni: Finn presenta a Steffy suo padre

Steffy non riesce a capire perchè Finn non voglia parlare della sua famiglia ma alla fine il bel dottore le racconta tutto. Le dice di esser stato adottato ed è questo il motivo del suo silenzio. Steffy è molto sollevata e rassicura Finn. Anche Ridge non è il figlio biologico di Eric ma questo non ha cambiato nulla in famiglia, anzi. E così a sorpresa, a casa di Steffy e Finn arriva il padre del giovane dottore per conoscere il suo piccolo nipotino e presentarsi alla famiglia Forrester…Ma siamo solo all’inizio di una storia molto intricata che metterà in pericolo, in serio pericolo, sia Finn che Steffy.