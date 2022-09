Una vita anticipazioni: Rodrigo sviene, Valeria costretta alla scelta

Per Valeria è arrivato il momento di fare una scelta: Rodrigo o David? Ecco le anticipazioni di Una vita

Mancano ormai pochissime puntate al gran finale di Una vita, entro il 2022 infatti dovrebbero andare in onda su Canale 5 tutti gli episodi di Acacias 38! E con le nostre anticipazioni cerchiamo di raccontarvi, tutto quello che sta succedendo in Spagna. Iniziamo con la trama di Una vita per la puntata di domani, 28 settembre 2022. Avrete visto una sorta di calma apparente tra Genoveva e Aurelio, dopo la tempesta, i due sembrano essersi alleati nuovamente. Ma in realtà la Salmeron sta solo prendendo tempo prima di agire perchè non ha cambiato idea, vuole infatti sbarazzarsi, anche se così è davvero brutto da dirsi, del bambino che porta in grembo, il figlio di Aurelio. E intanto Aurelio prepara il suo piano di azione per realizzare finalmente il suo piano. Vediamo quindi i dettagli con le anticipazioni: domani va in onda la seconda parte dell’episodio 1458 di Acacias 38.

Aurelio e Genoveva accolgono gli invitati all’inaugurazione dei laboratori. Rodrigo viene rilasciato da Aurelio e, quando torna da Valeria, la sorprende mentre bacia David. Hortensia e Rosina ringraziano Pascual per averle difese da Lopez Aldana.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 settembre 2022

Guillermo si confida con Liberto, che decide di aiutarlo, incontrando Claudia. La giovane confessa a Liberto di non essere innamorata di Guillermo, e di averlo baciato perché un tale Angel le ha offerto una lauta somma come ricompensa. Azucena, nascosta in un angolo, ascolta la confessione di Claudia e si riappacifica con Guillermo. Felipe sospetta che Dori gli nasconda qualcosa e chiede spiegazioni per la reazione poco entusiasta di lei all’annuncio del loro fidanzamento. Valeria prova ancora qualcosa per David e non può negarlo. Quando i due si trovano di nuovo insieme, da soli in casa, si baciano. Non si accorgono che la porta è aperta e che fuori c’è anche Rodrigo che ha visto tutto. L’uomo, ha un malore. Valeria quindi si sta per rendere conto che è arrivato il momento della scelta definitiva.