Beautiful anticipazioni: i genitori di Finn temono che Sheila piombi a Los Angeles e non sbagliano

Come mai il padre di Finn sembra essere così preoccupato? Il segreto sta per essere rivelato ha paura che Sheila si palesi? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Una nuova puntata di Beautiful ci aspetta domani, 29 settembre e non mancano le nostre anticipazioni. Finalmente Steffy ha avuto modo di rasserenarsi comprendendo il reale motivo per il quale Finn, non voleva presentarle i suoi genitori. Non le aveva detto di esser stato adottato e aveva paura di confrontarsi con lei su questo argomento. Ma l’arrivo del padre di Finn a casa Forrester ha cambiato tutto e ovviamente Steffy non può che essere felice di fare la conoscenza dell’uomo. Nelle prossime puntate di Beautiful però capiremo che questa storia sta per avere dei risvolti inaspettati, una bomba è pronta a esplodere a Los Angeles. A quanto pare il padre di Finn ha qualcosa da nascondere…Ma noi siamo sicuri che Finn sappia chi è sua madre, la vera madre? La mamma biologica di Finn ha un nome importante, ormai tutti sanno che è Sheila e che presto arriverà di nuovo nelle vite dei Forrester. Resta da capire se Finn lo sapesse. I suoi genitori gli avevano rivelato l’identità della sua mamma biologica? Scopriamo maggiori dettagli con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 29 settembre 2022 in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 settembre 2022

Il segreto di Finn è semplicemente che è stato adottato e non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici. Per Steffy non rappresenta affatto un problema: magari non sapranno molto del retaggio genetico di Hayes, ma Finn è il risultato dei genitori che lo hanno cresciuto ed è per questo parte di loro. Jack sembra però turbato da qualcosa che forse dovrebbe rivelare a Finn e a Steffy.

Beautiful anticipazioni: Finn sa che Sheila è sua madre?

A pochi giorni dal matrimonio di Finn e Steffy, il pubblico quindi adesso si pone un’altra domanda: il bel dottore, conosce l’identità della sua mamma biologica? Ha agito sempre in buona fede o sapeva che c’era un gran segreto da proteggere? Continuate a seguirci e a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli su questa story line ma non solo. Nelle prossime puntate di Beautiful succederà davvero di tutto: ci sarà una sparatoria e molto altro. Non perdete i nuovi episodi di Beautiful su Canale 5.