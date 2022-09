Una vita anticipazioni: Dori continua ad avere i suoi segreti, Felipe non ci sta

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani: Dori furiosa con Felipe

Valeria non si sente a suo agio nel pensare di restare al fianco di David anche se lo ama. Rodrigo è suo marito e la donna, dopo averlo visto anche svenire davanti ai suoi occhi, decide di mettere fine alla sua relazione clandestina con David. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 29 settembre 2022. Su Canale 5 ci aspetta la prima parte dell’episodio 1459 di Acacias 38. Ormai manca pochissimo al gran finale, una trentina di puntate in versione integrale ( circa il doppio quindi nella divisione che Mediaset sceglie di fare). Una vita dovrebbe salutare il pubblico prima del nuovo anno e ci avviamo verso il finale…Vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 settembre 2022

Mentre Aurelio trama ancora alle spalle di tutti, a casa di Valeria e David succede qualcosa di inaspettato…Rodrigo vede Valeria tra le braccia di David e sviene. I due lo soccorrono e Valeria chiede a David di andarsene: vuole dedicarsi completamente al marito. Quando Rodrigo si riprende e Valeria esce a comprare qualcosa da mangiare, l’uomo curiosa in casa e scopre la lettera in cui Valeria gli confessava di essersi innamorata di un altro. Che cosa farà Rodrigo, sarà lui ad andare via per permettere a sua moglie di vivere la sua vita con l’uomo che ama realmente? Felipe chiede spiegazioni a Dori sulla lettera ricevuta, ma lei reagisce infastidita perché si sente controllata. Non pensa che il loro rapporto possa permettere a Felipe di arrivare a fare questo genere di domanda ed è davvero furiosa anche se l’avvocato non capisce il perchè di questa reazione…Ramon scopre che la polizia ha catturato un anarchico molto giovane e si sente in colpa vedendo i modi utilizzati per farlo parlare. Josè Miguel scopre Ignacio mentre parla al telefono nel cuore della notte e gli chiede spiegazioni.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.