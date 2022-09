Una vita anticipazioni: Rodrigo andrà via da Acacias 38 lasciando che Valeria resti con David?

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 30 settembre 2022: Rodrigo potrebbe decidere di lasciare Acacias 38

Dopo lo svenimento di Rodrigo e il suo malessere, Valeria sembra aver preso una decisione. Non può permettere che suo marito soffra ancora, deve rinunciare ai piani che aveva fatto con David. Ma succederà davvero? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 30 settembre 2022. Questo mese su Canale 5 si chiuderà con la seconda parte dell’episodio 1459 di Acacias 38. Ci avviciniamo ormai al gran finale e mancano davvero pochissime puntate al termine della soap spagnola così tanto amata e vista su Canale 5. Come avrete visto in questi ultimi episodi, Felipe sospetta che Dori gli nasconda qualcosa e chiede spiegazioni per la reazione poco entusiasta di lei all’annuncio del loro fidanzamento. La donna nega tutto, ma poco dopo riceve una lettera e la nasconde a Felipe, che però se ne accorge. Dori cerca di mettere in chiaro delle cose: se anche tra di loro c’è una relazione questo non autorizza Felipe a comportarsi in modo così opprimente, lei non lo accetta…Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani. Ecco per voi le anticipazioni: appuntamento come sempre alle 14,10 e poi si va in onda al sabato con una puntata più lunga prima di Verissimo.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 settembre 2022

Rodrigo vede Valeria tra le braccia di David e sviene. I due lo soccorrono e Valeria chiede a David di andarsene: vuole dedicarsi completamente al marito. Quando Rodrigo si riprende e Valeria esce a comprare qualcosa da mangiare, l’uomo curiosa in casa e scopre la lettera in cui Valeria gli confessava di essersi innamorata di un altro. Capisce quindi che Valeria prova davvero qualcosa per David e che ha cercato anche di essere onesta con lui, non sapeva però quello che stava succedendo nella sua vita. Forse adesso Rodrigo deciderà di andare via, lasciando che Valeria possa vivere la sua storia d’amore con David? Ramon scopre che la polizia ha catturato un anarchico molto giovane e si sente in colpa vedendo i modi utilizzati per farlo parlare. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani su Canale 5.