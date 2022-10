Beautiful anticipazioni: matrimonio con sorpresa per Finn e Steffy. Sheila si palesa

E' tutto pronto per il matrimonio di Steffy e Finn ma i due non immaginano che ci sarà una sorpresa che lascerà tutti senza fiato: l'arrivo di Sheila...

E’ davvero tutto pronto per il grande giorno, del resto in casa Forrester sono da sempre prontissimi a organizzare matrimoni in meno di 48 ore. Lo hanno fatto anche Steffy e Finn che sono prontissimi per le nozze! A casa di Eric come sempre, arrivano gli invitati in attesa degli sposi: ci sono tutti. Steffy infatti ha deciso che il suo matrimonio sarà una occasione di festa per tutti e per questo ha invitato anche Hope e Liam, chiedendo alla figlia di Brooke di essere la sua damigella d’onore. Pronti quindi per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di lunedì 3 ottobre 2022? Non mancano le anticipazioni sul nostro Ultime Notizie Flash! Vi ricordiamo che Beautiful come sempre alla domenica non andrà in onda ma che ci saranno clamorosi colpi di scena nella puntata del lunedì. Ve ne stiamo parlando ormai da un paio di mesi e il momento è arrivato. A gran sorpresa ci sarà il ritorno in casa Forrester di Sheila che lascerà tutti senza parole, anche Finn che a quanto pare, sa ben poco di questa vicenda. Sheila è la sua madre biologica e non ha intenzione di restare indietro. La sua vendetta deve compiersi, cosa farà?

Beautiful anticipazioni: la trama di lunedì 3 ottobre 2022

A casa di Eric, riuniti per festeggiare il matrimonio tra Steffy e Finn, ci sono anche e Paris, Arriva anche Pam e Hope sarà la damigella della sposa, così tutti ormai sembrano essersi riappacificati.

Il matrimonio tra Steffy e Finn procede magnificamente, tra la commozione di tutti. Ma, come spesso succede quando si celebra un matrimonio a casa di Eric, qualcosa andrà storto. Infatti a gran sorpresa, in una casa dove tutti la conoscono sta per fare il suo ingresso Sheila che è la madre biologica di Finn. Ma non è ancora arrivato il momento per i presenti. Infatti Sheila ha deciso che suo figlio entri prima nella famiglia Forrester, per cui sta attendendo che il matrimonio venga celebrato per poi fare il suo gran ingresso. Possiamo dirvi che Finn non sapeva che sua madre era Sheila e non immagina neppure che i Forrester la conoscano…Continuate a seguire le puntate di Beautiful e le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli!