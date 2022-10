Una vita anticipazioni: nuovo ricatto di Aurelio, la fuga di Dori e le lieta novella di Genoveva

Alla fine Genoveva ha detto a tutti di essere incinta, ma questo bambino nascerà? Ecco le anticipazioni di Una vita

Valeria ha finalmente trovato la forza di raccontare anche ad altre persone che lei e David non erano sposati e che si trattava di un inganno. Alla fine quindi la musicista decide di continuare al sua vita al fianco di Rodrigo, che le ha dato una nuova possibilità. Ma finirà davvero così con David, visto quanto si amavano? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 3 ottobre 2022. Vi ricordiamo infatti che domani Una vita non andrà in onda alla domenica potremo seguire Amici e poi Verissimo. La seconda parte dell’episodio 1461 di Acacias 38, ci aspetta invece lunedì pomeriggio.

Una vita anticipazioni: la trama del 3 ottobre 2022

Tutto è pronto a casa Rubio per ospitare i Sacristan. Rosina e sua sorella stanno cercando di sistemare al meglio il tavolo e la casa anche se Liberto non riesce a capire tutto questo entusiasmo. In realtà punge sua cognata e le dice che probabilmente, tutta questa attenzione, non è per il fidanzato di sua figlia ma per il padre, visto che vuole fare conto su di lui…Durante la merenda con le vicine di casa, Genoveva annuncia a tutte di essere in dolce attesa. Le sue amiche sembrano essere decisamente più entusiaste di lei per la notizia che hanno appena ricevuto. Valeria sembra essere felice di stare insieme a suo marito, che ne sarà del suo amore per David? Felipe elegantissimo si presenta a Dori e le dice che l’ha invitata in un ristorante esclusivo ma la bella infermiera non sembra essere entusiasta di questo proposta quanto lui..E infatti a quanto pare, ha deciso di prendersi un po’ di tempo per decidere che cosa fare.

Durante il pranzo, Guillermo chiederà a Hortensia il permesso di corteggiare Azucena. Ma al pranzo si presentano solo Inma e il nipote, senza Pascual, e Hortensia ne è alquanto contrariata.