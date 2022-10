Una vita anticipazioni: Dori lascia Felipe. Rodrigo a un altro bivio, David morirà?

Ecco che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 4 ottobre 2022: Rodrigo deve prendere una decisione, David morirà?

Genoveva ha annunciato a tutti la dolce notizia: è incinta. Le vicine di Acacias 38 sembrano quasi essere più felici di lei ed effettivamente noi ben sappiamo che alla Salmeron non interessa nulla di questo bambino. O meglio, lei vorrebbe avere suo figlio, se non fosse che il bambino è di Aurelio…Non vuole in nessun modo che l’uomo abbia un figlio e che lei sia sua madre. Cosa accadrà dunque nelle nuove puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 4 ottobre 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1462 di Acacias 38 e ci avviamo verso il gran finale, con le ultime puntate della soap spagnola…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 ottobre 2022

Aurelio chiede a Rodrigo di aiutare i chimici a realizzare il gas; in cambio, lui farà fuori David, in modo che non sia più di ostacolo tra lui e Valeria. In seguito, ricatta Ramón dicendogli che è a conoscenza della sua attività con Fidel e che, se non uccideranno David, rivelerà tutto alla stampa. Felipe chiede a Dori spiegazioni, ma lei non riesce a dirgli la verità. Rosina e Hortensia avevano preparato tutto nel dettaglio, erano state attentissime per l’incontro con Guillermo e suo padre ma non si aspettavano che Pascual alla fine non si presentasse… Hortensia incontra Pascual e gli chiede arrabbiata spiegazioni sulla sua assenza alla cena. L’uomo rimane sorpreso dalla sua reazione e racconta a Liberto della scenata. Anche se Valeria ancora non lo sa, Rodrigo continua a essere minacciato da Aurelio e deve lavorare ancora alla sua formula…Dori e Felipe hanno un nuovo confronto e l’avvocato le chiede spiegazioni. Ma Dori non riesce a spiegargli che cosa sta succedendo. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, appuntamento su Canale 5 alle 14,10.