Beautiful anticipazioni: Sheila evasa e pericolosa, vuole fare del male a Steffy?

Arriva Sheila e si presenta a Finn: è sua madre. Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 5 ottobre 2022

Sono tutti molto felici per il matrimonio di Finn e Steffy, i due ragazzi hanno dovuto superare diversi ostacoli ma alla fine ce l’hanno fatta e sono diventati marito e moglie, coronando il sogno d’amore. Quello che però nessuno si aspetta è che questo giorno perfetto, venga rovinato da una acerrima nemica della famiglia Forrester. Parliamo di Sheila. Ormai tutti lo sanno: la donna è la madre biologica di Finn e sta per entrare in azione anche se il giovane medico non immagina neppure tutti i conti in sospeso che Sheila ha con la famiglia Forrester…Non ci resta che scoprire quello che succederà con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 5 ottobre 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 ottobre 2022

Mentre Finn e Steffy si giurano amore eterno e sono tutti commossi per la felicità di questa giovane coppia, poco lontano da loro sta accadendo qualcosa che nessuno si immagina. Sheila è tornata nelle vite della famiglia Forrester. Per ora vediamo solo la sua ombra ma la donna è pronta ad agire. Ha trovato Finn, suo figlio e ha deciso di raccontargli tutto. Vuole che conosca sua madre. Possiamo dirvi che Finn non sapeva nulla di questa vicenda e che quando scoprirà che sua madre è Sheila non avrà la benchè minima idea di avere davanti a se una assassina. Ma non solo, non immagina neppure tutto quello che la donna ha rappresentato per Steffy e per la sua famiglia. Per i Forrester cambierà tutto…

Beautiful anticipazioni: cosa vuole fare Sheila?

Sheila molto sapientemente ha aspettato che il matrimonio fosse celebrato. Lei vuole che suo figlio sia considerato un Forrester, si realizza in qualche modo il suo diabolico piano. Non avrebbe mai pensato di ottenere così facilmente qualcosa e invece è successo mentre per i Forrester, sta per iniziare il peggiore incubo. Avere in famiglia una persona che ha lo stesso sangue di Sheila, non possono credere che stia accadendo…Sheila ha deciso di palesarsi e di raccontare a Finn chi è davvero ma il dottore non immagina quali conti in sospeso la donna abbia con la famiglia della sua neo moglie. Ed è persino felice di aver ricevuto un dono così speciale: conoscere la sua mamma biologica nel giorno più bello della sua vita.

Molto presto però questo sogno si trasformerà per tutti in un incubo perchè Sheila non è affatto cambiata…Anzi. E’ sempre pericolosa, anzi con il passare del tempo, sempre più senza scrupoli.