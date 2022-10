Una vita anticipazioni: una telefonata misteriosa per Genoveva, Aurelio ha nel mirino Ramon

Aurelio minaccia anche Ramon mentre Genoveva riceve una strana telefonata che la mette in crisi...Ecco le anticipazioni di Una vita

Pronti per scoprire cosa sta per accadere ad Acacias 38? Le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 5 ottobre 2022. Avrete visto che nelle ultime puntate della soap spagnola, Genoveva ha annunciato alle sue amiche di essere incinta. Sono sembrate più entusiaste loro per la notizia, che la moglie di Aurelio…Genoveva non ha ancora capito come gestire questa situazione ma si sta fingendo abbastanza serena, perchè al momento giusto, pensa di poter far fuori Aurelio ma non sa che suo marito, anche stavolta, ha un piano. Felipe è molto deluso dopo che Dori gli ha detto di volersi prendere una pausa e non riesce a capire qual è il motivo di questa sua decisione ma non può che prenderne atto. Alla fine Aurelio si dimostra più minaccioso del solito con Rodrigo ma adesso nel suo mirino c’è anche un altro abitante di Acacias 38, è Ramon…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 ottobre 2022

Ramon stenta a credere che Aurelio possa minacciarlo in quel modo ma non ha ancora capito fino a che punto possa spingersi il marito di Genoveva che è davvero pronto a tutto pur di ottenere quello che vuole…Hortensia incontra Pascual e gli chiede arrabbiata spiegazioni sulla sua assenza alla cena. L’uomo rimane sorpreso dalla sua reazione e racconta a Liberto della scenata. Genoveva fa una proposta in segreto a Rodrigo e lui accetta. Più tardi, la donna riceve una telefonata misteriosa da Bilbao e sembra preoccupata. Ramon non vuole piegarsi alle minacce del suo vicino di casa ma sa che le prove potrebbero realmente metterlo in pericolo, che cosa farà adesso? Liberto prova a spiegare al suo nuovo amico come mai sua cognata abbia reagito in quel modo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, vi ricordiamo che su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1462 di Acacias 38. Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.