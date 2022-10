Una vita anticipazioni: dopo la telefonata la decisione shock di Genoveva. Suicidio

Genoveva vuole togliersi la vita? La decisione shock da Acacias 38: ecco le anticipazioni di Una vita

Rodrigo accetterà la proposta che Genoveva gli ha fatto? E chi è la persona misteriosa che ha contattato Genoveva che sembra avere molto da dire sul suo conto? Fa parte del suo passato misterioso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 6 ottobre 2022. Nella prossima puntata della soap spagnola, capiremo quali saranno le mosse di Rodrigo ma anche quelle di Ramon. Se infatti la Salmeron ha promesso un accordo al marito di Valeria, Aurelio dal canto suo ha minacciato il padre di Antonito.

Vediamo quindi la trama della prima parte dell’episodio 1463 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 ottobre 2022

Genoveva fa una proposta in segreto a Rodrigo e lui accetta. Più tardi, la donna riceve una telefonata misteriosa da Bilbao e sembra preoccupata. La donna è davvero molto molto turbata anche se non è chiaro che cosa le abbia detto la persona che era dall’altra parte del telefono. Possiamo però dirvi che questa chiamata cambierà moltissimo la vita di Genoveva pronta a fare un gesto estremo… Dori stronca le speranze di Felipe e gli dice che lascerà Acacias. L’infermiera ha deciso di spiegare, o almeno provare a farlo, a Felipe, i motivi per i quali deve andare via. I suoi studi, i sogni che ha per il futuro, per lei è arrivato il momento di prendere in mano la sua vita e provare a fare quello che ama. Dori però ci tiene a precisare che quello che prova per lui è un sentimento puro, ma non può dargli quello che si aspetta. Ramon scopre da Fidel che l’imminente attentato è stato sventato grazie alle informazioni estorte al giovane prigioniero, ma non riesce a gioirne perché è tormentato dai rimorsi. Genoveva incontra per strada Felipe e tra i due sono scintille nonostante la Salmeron abbia intenzione di riappacificarsi. L’avvocato per l’ennesima volta usa parole durissime verso di lei, anche molto turbato da quello che è appena successo con Dori. E la reazione di Genoveva è drammatica.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.