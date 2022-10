Beautiful anticipazioni: Sheila è tornata, Forrester sotto shock

Per Sheila è arrivato il momento di fare la sua entrata in scena: che cosa succederà adesso? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Vi avevamo detto che le puntate dedicate al matrimonio di Finn e Steffy sarebbero state tante, anche perchè in Italia, gli episodi di Beautiful vengono tagliati e cuciti. E allora, siamo ancora alle prese con i festeggiamenti ma sta per arrivare il momento in cui Sheila si paleserà alla famiglia Forrester. Scopriamo i dettagli con le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani, 7 ottobre 2022. Tutto sembrava procedere per il meglio, chi mai avrebbe pensato che nella depandance, si muovesse Sheila. Tutti la credono e la credevano in carcere ma la donna è evasa per cercare suo figlio. E pensate un po’, il figlio di Sheila è proprio Finn. Il mondo è piccolo e ancora una volta, i colpi di scena non mancheranno a Los Angeles visto che la donna ha deciso di palesarsi e presentarsi anche al resto della famiglia. Finn pensa che nessuno conosca la sua mamma biologica ma sbaglia visto che i Forrester sanno molto bene chi è Shila e hanno con lei diversi conti in sospeso. Come potrete immaginare, la reazione dei Forrester non si farà attendere…

Il giorno del matrimonio di Finn e Steffy è andato tutto come i due neo sposi si aspettavano. Tutto è filato liscio, e finalmente, sono marito e moglie. Quello che però i due non immaginano è che a poca distanza da loro, sta per succedere ben altro. Sheila infatti ha atteso in silenzio che Steffy e Finn si sposassero perchè voleva che suo figlio diventasse un Forrester…Ma vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful con la trama della puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: Sheila è tornata

Allontanatosi nella dependance di Eric (John McCook), al fine di informarsi telefonicamente su un paziente, Finn (Tanner Novlan) apprende di non essere solo: una donna sconosciuta gli rivela di essere la sua madre naturale. Il dottore non lo sa, ma si tratta di Sheila Carter (Kimberlin Brown). Finn sembra essere un po’ sorpreso ma allo stesso tempo molto felice per questa notizia e non vede l’ora di raccontare tutto anche a sua moglie. Il problema è che Finn non immagina neppure chi abbia di fronte…Il giovane dottore non sa che quella donna, che ha una storia strappalacrime da raccontargli in realtà ha causato solo gradi sofferenze alla famiglia di Steffy. E anche stavolta, sta per rovinare un giorno di felicità…