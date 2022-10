Beautiful anticipazioni: Sheila cacciata via e adesso medita la vendetta contro Steffy

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 ottobre 2022: Sheila cacciata via da Steffy promette vendetta

I fan di Beautiful hanno assistito ieri a una delle puntate più significative degli ultimi tempi: il terrore si è impossessato di tutti i componenti della famiglia Forrester dopo l’ingresso in casa di Eric di Sheila. Nessuno avrebbe voluto crederci e invece Sheila era proprio lì, davanti a tutti. Brooke ha fatto cadere il bicchiere che aveva in mano, Eric era sconvolto. Steffy scioccata. E Finn il più provato di tutti: perchè quella reazione da parte di tutti i suoi neo parenti? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di lunedì 10 ottobre 2022. Nella puntata di Beautiful di lunedì, cercheremo di capire come Finn sia coinvolto in questa storia. E’ bene precisare che il giovane dottore non conosceva sua madre, non sa chi era Sheila e mai avrebbe immaginato quello che poi ha scoperto. Jack però a quanto pare sapeva tutto ed è per questo che Ridge ci vuole vedere chiaro: è stato ordito un complotto? Se i genitori adottivi di Finn sapevano che Sheila era la sua mamma biologica, perchè non hanno detto nulla? I Forrester sono turbati dalla presenza di Sheila e le cose non si mettono bene tanto che alla fine Steffy, davvero turbata per quanto sta succedendo, schiaffeggia davanti a tutti la donna…

Beautiful anticipazioni: la trama del 10 ottobre 2022

A Steffy interessa ben poco di quello che sta succedendo con Sheila, se ne potrà occupare dopo ma adesso vuole solo una cosa: festeggiare con la sua famiglia e non permetterà alla donna di rovinarle questo giorno. Steffy caccia di casa quella che in realtà è appena diventata sua suocera, sotto lo sguardo impotente di Finn che in pochi minuti ha scoperto chi è la sua vera madre ma ha anche saputo che si tratta di una criminale e di una delle nemiche giurate dei Forrester. Una situazione parecchio complicata che si sbroglierà solo nelle prossime puntate di Beautiful ma che incollerà il pubblico di Canale 5 alla tv perchè da questo momento, Sheila, cacciata via, deciderà che deve vendicarsi di Steffy. E lo farà, eccome se lo farà…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di lunedì…