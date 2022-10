Una vita anticipazioni: Aurelio sta per uccidere Genoveva provocato dalla donna. Il finale

Genoveva ha tentato di togliersi la vita e adesso provoca Aurelio che perde la testa: la ucciderà? Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di lunedì

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 10 ottobre 2022, alla fine Genoveva se la caverà? Come avrete visto, Ignacio è arrivato in tempo e sembra aver salvato la vita della donna, resta da capire se adesso il bambino che porta in grembo la Salmeron, è ancora vivo. Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Vi ricordiamo che si torna in onda lunedì pomeriggio con la seconda parte dell’episodio 1465 di Acacias 38. Felipe ha deciso di parlare con Dori per capire che cosa vuole fare, le sue intenzioni sono molto chiare, vorrebbe che diventasse sua moglie ma l’infermiera, è d’accordo? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 10 ottobre 2022

Dori e Felipe si incontrano per parlare della loro situazione ma, quando lei gli dice molto chiaramente di non voler rinunciare ai suoi progetti professionali per diventare sua moglie, lui tronca di netto ogni rapporto. Se ne va lasciando Dori da sola seduta al tavolino nella piazza di Acacias 38…Purtroppo questa storia finisce nel peggiore dei modi e non sembrerebbero esserci speranze per i due… Durante il provino di Azucena al Teatro Real, Guillermo resta colpito da un uomo che si avvicina a uno dei giurati. Poco più tardi la giovane scopre di non essere stata selezionata. Marcelo informa Aurelio di quello che è successo e gli spiega che Genoveva ha assunto una dose elevata di sonnifero e non ci sono dubbi sul fatto che abbia tentato di togliersi la vita. Ma Aurelio stenta a credere che sia successo davvero…Dopo aver parlato con Dori, Felipe va da Lolita e le spiega quello che sta succedendo. Rientrato a casa, Aurelio chiede spiegazioni a Genoveva in merito a quello che è successo e la donna inizia a provocarlo. Lo offende e lo umilia tanto che alla fine Aurelio perde la testa e cerca di ucciderla…E’ una sorta di resa dei conti per i due ma al momento, non è ancora arrivato il giorno del gran finale…Genoveva non morirà.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di lunedì.