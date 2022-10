Una vita anticipazioni: Ramon ucciderà davvero David per conto di Aurelio?

Ramon è a un bivio e deve decidere se obbedire ad Aurelio oppure no: ucciderà David? Ecco le anticipazioni di Una vita

Dopo aver fallito con il suo tentato suicidio, Genoveva decide di provocare Aurelio con la speranza che possa essere lui a mettere fine a tutti i tormenti. Ma l’uomo viene fermato da Marcelo prima che possa essere troppo tardi. Questa volta Genoveva non ha ottenuto quello che sperava: morire per mano di suo marito. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 11 ottobre 2022, ricordandovi che vedremo la prima parte dell’episodio 1466 di Acacias 38 e capiremo che cosa farà adesso Genoveva. La donna si trova in una sorta di trappola, in una gabbia dorata dalla quale non può scappare. Neppure con i farmaci è riuscita a ottenere quello che voleva: morire pur di non dare alla luce il figlio di Aurelio, morire per pagare per tutte le colpe del suo passato. Aurelio non sa della telefonata che ha cambiato improvvisamente la vita di sua moglie, cosa scoprirà nelle prossime puntate di Una vita? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 ottobre 2022

Provocato da Genoveva, Aurelio sta per strozzarla quando viene fermato da Marcelo, che lo fa ragionare. Casilda cerca di spingere Dori e Felipe a riparlarsi per chiarire la situazione. Dori spiega alla cameriera quello che è successo ma Casilda sembra essere fiduciosa, forse ci sono delle speranze visto che comunque i due si vogliono bene… I sospetti di Guillermo vengono confermati da Liberto: qualcuno ha corrotto i giudici del provino di Azucena, e costui è Jeronimo Lopez-Saldana. Su imbeccata di Inma, Pascual cerca di avvicinarsi a Hortensia, riuscendo però solo a offenderla. Ramon non ha ancora trovato il modo di parlare con Lolita di quello che sta succedendo, dopo le minacce che ha ricevuto da Aurelio…Casilda decide di mettersi in mezzo e parla con Felipe di quello che è successo con Dori ma l’avvocato non reagisce nel migliore dei modi…Con velate minacce a Lolita, Aurelio mette pressione su Ramon e gli ordina di eliminare David.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.