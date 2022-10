Beautiful anticipazioni: Sheila giura vendetta, Steffy nel mirino. Ora rischia grosso

Sheila sta pensando alla sua vendetta e purtroppo Steffy ancora non lo sa ma rischia grosso: ecco le anticipazioni di Beautiful

Per Steffy e Finn, tutti sognavano un grande giorno. E il loro matrimonio sembrava perfetto. C’erano tutti, la famiglia era di nuovo unita. Anche Thomas e Hope, erano presenti, dopo tutto quello che è successo in famiglia. Insomma un momento di grande serenità che però è stato rovinato da un fantasma. In realtà, una persona in carne e ossa, la persona che la famiglia Forrester odia di più: Sheila. Le anticipazioni di Beautiful per le prossime puntate ci rivelano che questo è solo l’inizio, perchè adesso che Sheila è tornata, non ha nessuna intenzione di andare via, anzi. Le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 12 ottobre 2022, ci raccontano che Sheila è tornata per restare e adesso che è stata umiliata davanti a suo figlio, ha intenzione di vendicarsi. Il primo passo è stato fatto: oggi nella famiglia Forrester c’è una bambino, che ha il suo stesso sangue. Non solo Finn, che potrebbe anche uscire dalla vita di Steffy, la il fatto che un Forrester abbia il sangue di Sheila, cambia tutto. Questo però non basta alla donna. La Carter infatti ha intenzione di vendicarsi…Che cosa farà? Possiamo dirvi che le prossime puntate di Beautiful saranno clamorosamente ricche di colpi di scena da non perdere…Nel frattempo, in famiglia tutti si chiedono che cosa accadrà adesso, e anche Liam e Hope commentano i fatti, sconvolti per quello che è accaduto.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 ottobre 2022

I Forrester fanno muro unito contro Sheila (Kimberlin Brown), non volendo avere più niente a che fare con lei: madre biologica di Finn (Tanner Novlan) o meno, sono i Finnegan la sua famiglia. La Carter viene cacciata ma è decisa a far parte della vita di figlio e nipote. Li Finnegan (Naomi Matsuda) è visibilmente contrariata con suo marito Jack (Ted King), reo di non averle mai detto di essere stato contattato in passato da Sheila…L’umiliazione che la madre biologica di Finn ha subito non si cancellerà, anzi. Sheila ha già deciso che si vendicherà. Di chi? Chiaramente di Steffy che davanti a suo figlio Finn le ha dato degli schiaffi. Come? Vi possiamo dire che ancora una volta Sheila dimostrerà di essere pericolosa e di non aver imparato nulla dal suo passato per cui i colpi di scena per le prossime puntate di Beautiful, saranno clamorosi!