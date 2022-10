Una vita anticipazioni: David rapito ma Valeria vede Fidel. Il piano scricchiola

Sotto gli occhi di Valeria, David viene sequestrato: ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani

Ramon è messo all’angolo da Aurelio, non si aspettava di ricevere delle minacce simili e adesso deve prendere la sua decisione: salvare la famiglia, oppure macchiarsi le mani di un crimine? Non ha molto tempo per decidere Ramon perchè Aurelio è stato chiaro: David va ucciso prima che possa lasciare Acacias 38, che cosa farà quindi il suocero di Lolita? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 12 ottobre 2022. Domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1466 di Acacias 38. Stiamo per arrivare al gran finale. In meno di due mesi il pubblico di Canale 5 saluterà per sempre la soap spagnola…E nelle prossime puntate i colpi di scena non mancheranno. Scopriamo dunque quello che sta per accadere…Come avrete visto, Casilda, dopo aver parlato con Dori, ha cercato di spiegare a Felipe le ragioni dell’infermiera. Ma l’avvocato è irremovibile anche se prova qualcosa di molto forte per la donna…Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, la soap di Canale 5 ci aspetta come sempre alle 14,10.

Una vita anticipazioni: la trama del 12 ottobre 2022

Su imbeccata di Inma, Pascual cerca di avvicinarsi a Hortensia, riuscendo però solo a offenderla.

Con velate minacce a Lolita, Aurelio mette pressione su Ramon e gli ordina di eliminare David. Quest’ultimo e Valeria, pronti alla partenza, salutano Pascual e Lolita. Valeria prova a spiegare alla sua amica i motivi che la stanno portando lontana da Acacias 38 con l’uomo che ama. Lolita sembra comprendere le sue ragioni ma nessuna delle due donne immagina quello che sta per accadere…Mentre sono pronti per andarsene, David viene rapito da Bautista e da uno scagnozzo sotto gli occhi di Valeria. All’azione partecipa, nascosto, anche Fidel. L’uomo però non si aspetta di esser stato visto da Valeria. Ma questo rapimento è avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti, era chiaro aspettarsi che sarebbe potuto accadere. Ora la domanda è: Ramon sa di quanto successo, che fine farà David? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita, continuate a seguirci per avere tutte le anticipazioni e le ultime news da Acacias 38.