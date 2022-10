Beautiful anticipazioni: Ridge ha un piano ma Sheila è pronta per la sua vendetta

Sheila vuole vendicarsi di Steffy mentre Ridge ha un piano per fermarla, cosa succederà? Ecco le anticipazioni di Beautiful

L’uragano Sheila è tornato a sconvolgere le vite della famiglia Forrester. Mai nessuno avrebbe pensato che il giorno del matrimonio di Steffy sarebbe stato rovinato dal ritorno della Carter ma invece è successo e adesso bisogna capire come muoversi. Perchè è chiaro a tutti che Sheila non se ne andrà. E il fatto che Steffy l’abbia schiaffeggiata pubblicamente davanti a suo figlio, ha solo peggiorato le cose, visto che adesso Sheila vuole fare solo una cosa: vendicarsi. Ma come lo farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che come sempre, ci rivelano la trama della puntata di domani, 13 ottobre 2022. Nella prossima puntata della soap americana, scopriremo che cosa accadrà alla famiglia Forrester ma non solo. Perchè tutti adesso si chiedono quali potrebbero essere le prossime mosse di Sheila. Con chi se la prenderà e che cosa farà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 ottobre 2022

Ridge (Thorsten Kaye), Eric (John McCook) e Brooke (Katherine Kelly Lang) sono decisi a prendere provvedimenti legali per tenere Sheila (Kimberlin Brown) lontana. Così si rivolgono a Carter (Lawrence Saint-Victor), che continua a vedersi segretamente con Quinn (Rena Sofer). I due scoprono così che Sheila si è presentata al matrimonio, dichiarandosi madre biologica di Finn (Tanner Novlan)…Carter deve preparare le carte per chiedere un ordine restrittivo contro Sheila ( che però teoricamente sarebbe una evasa dal carcere, la storia è parecchio complessa a quanto pare).

Beautiful anticipazioni: come reagirà Sheila, quale sarà la sua vendetta?

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn informano Paris (Diamond White) di quanto accaduto alle nozze: la Buckingham, infatti, aveva lasciato l’evento prima dell’arrivo di Sheila. Quest’ultima nel frattempo si sofferma a ricordare un momento felice con Eric (John McCook). Sono lontani i tempi in cui erano felici e celebravano il loro amore in una vasca da bagno piena di schiuma. Ma a quanto pare, il ricordo di quegli attimi per Sheila, è ancora molto forte.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 13 ottobre 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.