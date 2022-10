Una vita anticipazioni: Fidel e Ramon complici, vogliono davvero fare del male a David?

Fidel e Ramon hanno fatto rapire David, ma hanno intenzione di fargli del male? Ecco le anticipazioni di Una vita

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: Valeria denuncerà Fidel, visto che si è resa conto che c’era anche lui il giorno in cui David è stato rapito? La donna è sconvolta ma non sa che cosa pensare. Tutto è successo in pochi minuti. Lei e David erano pronti per la partenza, con le valigie in strada. David si era allontanato solo per pochi istanti, per salutare Fabiana ma tutto è precipitato, e l’uomo è stato sequestrato. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 13 ottobre 2022. Pronti per scoprire che cosa accadrà? Su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1467 e scopriremo insieme se Valeria riuscirà a far si che David non venga ucciso…Ramon è coinvolto insieme a Fidel in questa situazione? Scopriamolo con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 13 ottobre 2022

Valeria è sotto choc. Viene subito aiutata da Lolita e da Fabiana che le danno qualcosa da bere e cercano di rassicurarla. Ma quello che è successo non può in nessun modo far stare serena Valeria: sa che David rischia la vita. Visto che è rimasto da solo, Felipe chiede a Ignacio dei consigli e parla di quello che è accaduto con Dori mentre Casilda spera ancora che l’avvocato possa far pace con la sua amica infermiera. Genoveva sta ancora cercando di riprendersi ma non è facile e inoltre vorrebbe scoprire che cosa sta tramando Aurelio contro di lei e non solo. Ma non è facile…Valeria ha detto a Lolita di aver visto Fidel anche in piazza ad Acacias 38 e inizia a pensare che possa essere coinvolto. Lolita quindi racconta tutto a Ramon. Azucena informa Guillermo di avere sporto un reclamo riguardo al risultato del suo provino al Teatro Real, ma non è sicura che sarà accolto. Jacinto circonda Maruxina di mille premure, facendo insospettire Casilda. Dopo aver parlato con Lolita, Ramon va su tutte le furie e chiede a Fidel delle spiegazioni…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda domani alle 14,10 su Canale 5.