Una vita anticipazioni: Genoveva ha perso il bambino? Rodrigo pronto a uccidere Aurelio

Genoveva ha un malore e forse ha perso suo figlio...Intanto Rodrigo ha ideato un piano: vuole uccidere Aurelio, lo farà? Ecco le anticipazioni di Una vita

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 14 ottobre 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano dalla Spagna. In onda domani pomeriggio, come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1467 di Acacias 38. Avrete visto che Valeria ha subito confidato a Lolita che nel momento in cui David stato rapito, c’era anche Fidel. Lolita è molto colpita dalle parole della sua amica e ne parla subito con Ramon. L’uomo stenta a credere che Fidel si sia fatto vedere e va subito da lui a chiedere spiegazioni per quello che è successo. Il pubblico che segue Una vita si chiede: ma Ramon e Fidel vogliono davvero fare del male a David o stanno cercando di sabotare il piano di Aurelio? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 ottobre 2022

Ramon affronta Fidel preoccupatissimo per quello che è successo. Valeria ha visto tutto e adesso bisogna trovare una versione da dare anche a Lolita, visto che la donna ha già chiesto delle spiegazioni. Ramon ha finto con sua nuora ma non può di certo continuare a farlo…Anche perchè Lolita non è stupida. Aurelio si prepara per un appuntamento, e informa Marcelo di quello che sta succedendo. Non sa però che Rodrigo ha ideato una trappola…Valeria, preoccupata per David, torna da Lolita e le ribadisce quello che è successo e le chiede aiuto per ritrovare l’uomo che ama…

La richiesta di Hortensia per il brevetto del manico pulitore è stata accolta: la famiglia ha risolto i suoi problemi economici. Mentre Genoveva viene soccorsa da Marcelo e Luzdivina per un malore, Rodrigo attira con un inganno Aurelio ai laboratori e, dopo averlo stordito con il cloroformio, gli comunica che lo ucciderà con il suo stesso gas. Il malore di Genoveva è un aborto, rischia di perdere il bambino? Dori ripensa a quello che è successo con Felipe e scrive una lettera al suo professore…Aurelio sembra esser proprio caduto in una trappola, non si aspettava la mossa di Rodrigo…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, appuntamento alle 14,10 su Canale 5.