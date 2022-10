Beautiful anticipazioni: Eric a sorpresa perdona Quinn ma lei ama Carter, terremoto a Los Angeles

Che sorpresa per Quinn: Eric la vuole perdonare...Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 15 ottobre 2022

Che cosa succederò nella puntata del sabato di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata del 15 ottobre 2022. Come avrete visto, sta succedendo davvero di tutto in queste puntate e a breve ci sarà anche un clamoroso colpo di scena che riguarda Quinn ed Eric. Probabilmente a causa del ritorno di Sheila nella sua vita, Eric ha ripensato a quello che è successo nella sua vita e ha deciso di perdonare la sua ex moglie, che in realtà ancora non è tale. Ma non sa il buon Eric, che Quinn e il suo amico Carter, hanno iniziato da giorni una relazione…E poi c’è Sheila, che si muove alle spalle di tutti, nel gran segreto…E ha un solo obiettivo: vuole vendicarsi dei Forrester e questo significa, iniziare con Steffy…

Carter (Lawrence Saint-Victor) desidera vivere la relazione con Quinn (Rena Sofer) alla luce del sole: è disposto a lasciare la Forrester Creations per iniziare altrove con lei una nuova vita. Quello che però non sa è che Eric vuole riprovarci con la sua ex, e pensa di perdonarla…Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama del sabato 15 ottobre 2022

Notando il turbamento di Finn (Tanner Novlan) di fronte all’irrevocabile posizione di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) nei confronti di Sheila (Kimberlin Brown), Paris (Diamond White) si offre di ascoltare le sue confidenze. Eric (John McCook) ritiene di avere le sue responsabilità nella crisi con Quinn (Rena Sofer) e sorprende quest’ultima quando dichiara di non voler divorziare, ma che, anzi, desidera lei torni a casa. Quinn mai si sarebbe aspettata una proposta di questo genere, proposta che la lascia senza parole. Alla Fuller non sembra reale, quello che sta succedendo. Ma non le resta che dire a Carter quello che sta succedendo. E l’avvocato è molto stupito di quello che Eric ha chiesto alla mamma di Wyatt… Quinn si dichiara innamorata di Carter, ma non sa come reagire di fronte alla richiesta di Eric…

Tutto questo e molto altro nella puntata del sabato di Beautiful che ci aspetta alle 13,40 e andrà in onda fino alle 15 per poi passare il testimone a Una vita.