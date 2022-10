Una vita anticipazioni: la strana morte di Aurelio, il ritorno di David

David riabbraccia finalmente Valeria: ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di lunedì

Ad Acacias 38 fanno tutti i conti con la morte di Aurelio…Anche Genoveva inizia a portare il lutto e Marcelo pensa di lasciare la casa, non sentendosi più in dovere di lavorare per la sua padrona, visto che ha sempre obbedito agli ordini del suo defunto marito. Cosa succederà dunque adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 17 ottobre 2022, pronti per scoprire che cosa accadrà? Lunedì pomeriggio vedremo la seconda parte dell’episodio 1469 della soap spagnola, pian piano, ci avviciniamo al gran finale che dovrebbe arrivare nel giro di poche settimane su Canale 5.

Rodrigo, che ha ucciso Aurelio, pensa che David sia morto e che possa tornare da Valeria per stare insieme a lei, non sa che invece, l’arrivo di Lolita, ha cambiato tutto, visto che alla fine Ramon non ha ucciso l’uomo…Gli abitanti di Acacias commentano la strana morte di Quesada. Marcelo è molto provato e presenta le sue dimissioni a Genoveva…Quali saranno le conseguenze della morte dell’uomo, che cosa farà adesso Genoveva? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi…

Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 17 ottobre 2022

Fidel prova a spiegare a David i motivi per i quali lui e Ramon sono stati costretti a rapirlo…Non avrebbero mai voluto fargli del male ma sono stati minacciati da Aurelio e sembrava essere inevitabile la cosa…David comprende in parte ma è molto amareggiato da quanto accaduto, non se lo aspettava…Casilda intanto, ancora una volta prova a intercedere per Dori ma Felipe non sembra avere intenzione di perdonare la sua infermiera per quello che ha fatto. David protette a Fidel che non denuncerà nè lui nè Ramon. Fidel dunque decide di lasciarlo in libertà, si fida della sua promessa. A David non resta che tornare da Valeria. Non vedeva l’ora di riabbracciarla ! I due finalmente, sono di nuovo insieme.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì pomeriggio su Canale 5.