Beautiful anticipazioni: la vendetta di Sheila ha inizio, Steffy trema

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 18 ottobre 2022: Sheila ha un piano...

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta il 18 ottobre 2022 su Canale 5? Come sempre non mancano le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Ma cerchiamo di fare il punto della situazione. Come avrete capito, al momento, una delle story line centrali, vedrà Sheila protagonista. La Carter, non ha nessuna intenzione di restare da parte e anzi, vuole che suo figlio la conosca e capisca che deve fidarsi di lei. Ma Finn non ha ancora idea di tutto il male che Sheila ha fatto alla famiglia Forrester, del resto è questo il motivo per il quale adesso Steffy è terrorizzata, perchè pensa che la donna possa fare del male a suo figlio. Non sbaglia Steffy ad avere paura, perchè Sheila, dopo quello che è successo, e dopo lo schiaffo che ha ricevuto, non ha nessuna intenzione di farsi da parte, anzi. E Finn che non sa nulla del passato di sua madre, potrebbe farsi manipolare dalla donna.

Ma vediamo adesso le anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani, 18 ottobre 2022

Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer) si sono dichiarati amore, ma l’avvocato capisce il perché la Fuller voglia recuperare il matrimonio con Eric (John McCook). La donna, tuttavia, è chiaramente in conflitto tra i due amori della sua vita. Eric non immagina però che Quinn, aveva continuato a vedere l’avvocato, dopo il divorzio e ha deciso comunque di perdonarla e di voltare pagina al suo fianco. Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si confrontano su Sheila (Kimberlin Brown) con i Finnegan: è fondamentale che tutti mantengano le distanze da Sheila. La donna invece sembra essere convinta a recuperare in tutti i modi i rapporti con Finn e studia un piano per far si che vada tutto come si aspetta…

Ce la farà? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate di Beautiful che ci aspettano, come sempre, su Canale 5.